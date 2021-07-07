6 июля Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 “Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы”.

Теперь содержание наружной рекламы, на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок согласования будет определяться Советом Министров.

Данные новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.

Кроме того, с 8 июля вступают в силу основные положения Закона Республики Беларусь № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы». В этом документе тоже прописано наделение местных исполнительных и распорядительных органов правом на установление требований к техническим характеристикам средств наружной рекламы.

Также, с 8 июля начинает действовать главное новшество Закона – будет требоваться согласие белорусов на использование их образов в рекламе.

Есть и плюс – упраздняется требование об использовании образов только белорусских граждан. Можно будет использовать любые образы, а также привлекать к изготовлению рекламы иностранных граждан. Но, если для рекламы берутся фото иностранцев, то не стоит забывать об авторских правах снимков.

Изменяются требования и к рекламе никотиносодержащих изделий. Так, вводится табу на рекламу нетабачной но никотиносодержащей продукции и жидкостей для электронных систем курения.

Что касается рекламы табачных изделий, которая раньше была запрещена, то с 8 июля допускается ее размещение на интернет-ресурсах производителей, заказчиков такой продукции и их импортеров.

Спиртное с 8 июля будет разрешено использовать в рекламных акциях объектов общественного питания. Эти заведения смогут выдавать в качестве призов либо подарков пиво и слабоалкогольные напитки в объеме до 5 литров включительно на одного человека.

Социальная реклама получает ряд преимуществ. С 8 июля в ней будет разрешено называть (указывать) имена спонсоров и организаций, которые оказали помощь, их товарные знаки, эмблемы и иную символику. Для такой информации увеличен размер площади рекламы: вместо норматива в 5 %, которого ранее придерживались, теперь допускается до 7 %.

И неограниченные возможности появляются у социальной рекламы на телевидении: вся реклама на иностранных телеканалах, транслируемых на территории нашей страны в системе кабельного телевидения с 8 июля будет замещена социальной рекламой.

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