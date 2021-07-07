В Исландии подвели итоги крупнейшего эксперимента по сокращению рабочего времени. Он длился с 2015 по 2019 гг. У тестовой группы была четырехдневная рабочая неделя, но зарплату им не сокращали. Эксперимент имел «ошеломляющий успех» и привел к тому, что многие работники перешли на укороченную неделю.

Продуктивность сотрудников не изменилась, либо улучшилась, пишет BBC. В эксперименте, организованном городским советом Рейкьявика и национальным правительством, участвовали более 2,5 тыс. человек, или около 1% трудоспособных исландцев.

После эксперимента многие из них перешли с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую, сообщили исследователи из британского аналитического центра Autonomy и Ассоциации за устойчивую демократию (ALDA) в Исландии.

Профсоюзы пересмотрели условия труда, и теперь 86% работников в Исландии либо перешли на более короткий рабочий день за ту же оплату, либо получат на это право. По словам работников, в связи с сокращением рабочего времени они чувствуют себя менее напряженно и стали устойчивее к эмоциональному выгоранию.Кроме того, участники эксперимента заявили, что их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Они стали больше времени проводят со своими семьями, занимаются хобби и выполняют домашние дела.

«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей в государственном секторе по всем параметрам имел ошеломительный успех», — сказал директор по исследованиям в Autonomy Уилл Стронж.

Четырехдневная рабочая неделя постепенно набирает обороты не только в отдельных компаниях, но и в других странах. Испания запускает пилотное тестирование четырехдневки. Шотландия планирует национальный проект, компании-участники которого получат субсидии. А потребительский гигант Unilever дает сотрудникам в Новой Зеландии шанс сократить свой рабочий день на 20%, без уменьшения зарплат.

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