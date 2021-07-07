Италия победила Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020

Италия стала первым финалистом чемпионата Европы.

Сборная Испании в третьем матче подряд играла дополнительное время и в первом матче 1/2 финала, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, уступила сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти).

Открыл счет Федерико Кьеза на 60-й минуте, после контратаки итальянской сборной, отправив мяч в дальний угол обводящим ударом. Второй гол принадлежит Альваро Мората, который вышел на замену на 62-й минуте и сравнял счет на 80-й, переведя игру в дополнительное время.

В овертайме команды голов не забили, в серии пенальти точнее были итальянцы.

7 июля состоится второй полуфинал, в котором встретятся сборные Англии и Дании. А в воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» победители полуфиналов определят сильнейшую сборную Европы.

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