Бельгийский художник и разработчик Дрис Депортер создал ИИ для подсчета времени, которое политики Фламандского региона тратят на смартфоны во время заседаний. Видеозаписи с теми, кто отвлекается на гаджеты, попадают в Twitter и Instagram проекта. Об этом пишет The Next Web.

Депортер запустил проект The Flemish Scrollers («Фламандские скроллеры»), который призван пристыдить политиков, просиживающих заседания в смартфоне. Специально созданное для этого ПО при помощи нейросети анализирует доступные на YouTube видеозаписи заседаний Фламандского правительства, распознает гаджеты в руках политиков и идентифицирует их личность.

Фрагменты, на которых политики сидят в смартфонах, выкладывают в аккаунты проекта в Twitter и Instagram, “тегая” провинившихся.

Депортер задумал проект в 2019 году, когда во время заседания министр-президент Фландрии Ян Джамбон попал в объективы камер за игрой в Angry Birds, отмечает издание.

Однако у разработанного им ПО есть очевидный недостаток — оно не позволяет узнать, по какой причине люди используют гаджеты. Это могут быть как переписки или серфинг в интернете, так и решение важных вопросов, которые нельзя откладывать.

TNW предполагает, что проект был создан не только для дискредитации чиновников, но и для того, чтобы обратить их внимание на стремительное распространение слежки при помощи ИИ.

«Когда законодатели станут мишенями, они, возможно, будут более заинтересованы в регулировании этого оружия», — отметил автор материала Томас Маколей.

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