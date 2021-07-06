Защита экс-председателя “Белгазпромбанка”, экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в ближайшее время обжалует обвинительный приговор в порядке надзора, намерена добиваться его отмены всеми возможными средствами правовой защиты.

“Мы будем добиваться отмены обвинительного приговора всеми возможными доступными средствами правовой защиты. Аппеляционного обжалования наш подзащитный лишён в данном случае. Поэтому приговор в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора. Также мы будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед комитетом по правам человека ООН”, – заявил журналистам адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский после оглашения приговора во вторник, передает “Интерфакс“.

Защита Бабарико не согласна с обвинительный приговором, “поскольку данный обвинительный приговор основан на обвинениях, которые лежат за пределами права”. “В данном случае мы считаем единственно преемлемым правовым решением оправдательный приговор, поскольку в судебных прениях мы представили детальные доводы и аргументы о том, что признаки составов преступления отсутствуют. Мы настраиваем на этой позиции”, – добавил Лаевский.

“Что касается самого Виктора Дмитриевича, то данный приговор он воспринял спокойно. Поскольку данное решение не было удивительным для нас в текущих обстоятельствах. Однако, это решение временно, исходя из того, что я уже сказал”, – отметил Лаевский.

Как сообщалось, во вторник суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы.

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