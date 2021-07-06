Литовские пограничники задержали 131 мигранта из Беларуси за сутки. Ситуация с нелегальными мигрантами обострилась и на белорусско-польской границе.

За последние сутки, с утра понедельника до утра вторника, в Литве на границе с Беларусью был задержан 131 человек. Среди задержанных – граждане Ирака, Конго, Камеруна и Гвинеи, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

С начала года литовские пограничники задержали 1363 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси.

Также за минувшие сутки 2 большие группы граждан Афганистана возле польско-белорусской границы задержали польские пограничники.

Первую группу из 19 человек заметили возле границы в Гайновском повяте. При проверке оказалось, что они нелегально перешли белорусско-польскую границу и у них нет документов, дающих право пребывания в Польше. Также выяснилось, что границу перешел еще 21 человек. Их задержали через несколько минут.

Всего было задержано 40 граждан Афганистана – 21 мужчина, 13 женщин и 6 детей. Их разместили в охраняемых центрах для иностранцев, сообщает Подляский отдел пограничной службы Польши.

Александр Лукашенко во вторник заявил, что не собирается удерживать в Беларуси мигрантов, которые направляются в ЕС.

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», — сказал он.

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