Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Вынесенный приговор вступил в законную силу с момента провозглашения.

Бабарико обвинили в получении организованной группой взяток в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК), а также в «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (часть вторая статьи 235 УК).

Своей вины политик не признал, назвав дело против него политически мотивированным, отказался от дачи показаний в суде.

Приговор вынес судья Верховного суда Игорь Любовицкий. Бабарико не сможет его обжаловать, так как это высшая инстанция в судебной системе страны.

Что известно о приговоре:

В срок наказания экс-банкиру будет засчитан период нахождения в СИЗО.

С Бабарико взыщут штраф 5 тыс. базовых величин (свыше $57 тыс.) и 46 млн рублей (более $18 млн) — в счет погашения причиненного ущерба, передает агентство «Спутник».

Наложенный ранее арест на его дом, квартиру, земельный участок и автомобиль отменен.

«Мне не стыдно» — Бабарико рассказал в последнем слове в суде, почему не признал вину

28 июня Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде. Он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

По его словам, за годы его работы главой «Белгазпромбанка» там не было допущено «даже намека» на противоправные действия.

Виктор Бабарико в последнем слове сказал: «Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране».

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