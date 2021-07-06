Когда прошлым летом силовики конфисковали коллекцию живописи «Белгазпромбанка» и кричали на всю страну о Викторе Бабарико «Вор!», то прежде всего подключили к скандалу Белорусское телевидение. Теперь коллекцию картин тихо вернули на прежнее место в галерею «Арт-Беларусь», но по главному белорусскому каналу почему-то ни гу-гу (или я что-то пропустила?). А может, стоило бы извиниться перед человеком, который много лет собирал по миру картины художников Парижской школы, чтобы их увидела Беларусь, а в результате на родине облыжно и, главное, публично был обвинен в воровстве национального достояния республики?

Но мы понимаем, что государственное БТ показывает, что приказали. Говорит, что позволено. Видит в том ракурсе, в каком разрешают. У белорусского «ящика» нет мнения, отличного от мнения вышестоящих органов, он их послушный рупор. Поэтому верить громким «расследованиям» БТ, особенно если они касаются персон, рискнувших самостоятельно пойти в большую политику, не стоит. Арестованные картины, по некоторым сведениям, год находились прямо в самом хранилище галереи. По крайней мере я несколько раз заходила в «Арт-Беларусь» и видела сидящего у дверей скучного молоденького милиционера. А в зале гулкая пустота, как перед началом распада… Нет печальнее зрелища, чем видеть безделье другого человека.

Ну ладно, номер с картинами откровенно не прошел, он был изначально провальный. Репутацию Виктора Бабарико этой пиар-акцией уничтожить не удалось, хотя экс-банкира власти все равно вскоре взяли под стражу, а сейчас вершат над ним, на мой взгляд, неправедный суд.

Ну так ведь и еще один человек пострадал за картины «Белгазпромбанка» – искусствовед Никита Монич. На своей страничке в социальных сетях он в те дни имел смелость опубликовать стихотворение «Верните «Еву»!» – о лучшем, по его мнению, произведении коллекции, портрете «Ева» Хаима Сутина. Стихотворение, можно сказать, крик души человека, влюбленного в произведение искусства. Оно написано и с юмором, и с азартом, и с пафосом. Тем не менее человеку из-за него пришлось уволиться из Национального художественного музея. Отличный профессионал Никита Монич, на экскурсии к которому люди записывались загодя, был поставлен перед выбором: или «Верните «Еву»!», или служба в государственном учреждении. Убирай стих из «Фейсбука» или убирайся из музея сам. Вот так цинично. А у тебя семья… Никто не осудил бы Никиту, если бы он пошел на уступки. Но Монич – искусствовед по призванию и настоящий гражданин по воспитанию. Он не отрекся от «Евы» Сутина и… потерял любимую работу. Тогда, в июне прошлого года, нам казалось, что это край, позор, что большее государственное лицемерие и представить трудно. Увольнять человека за стихотворение?! Мы еще не знали, что нас ждет в августе, сентябре, октябре и далее вплоть до сегодняшнего дня.

А теперь силовики тихой сапой вдруг возвращают «Еву» и другие картины коллекции «Белгазпромбанка» в стены галереи, будто бы ничего не случилось. Будто бы они вернулись домой из заграничного турне со шлейфом славы. Не спорю, славы – через край, вся эта суматоха с арестом картин войдет в историю коллекции. Но сегодня я все-таки хотела бы получить объяснения: шло следствие – какие результаты? Ведь звучали серьезные обвинения: картины стоимостью почти 20 миллионов долларов Бабарико якобы готовил к вывозу за рубеж. Что подтвердилось, что нет? Где выводы? Или силовые органы просто разыграли спектакль для легковерной публики? Показали яркую картинку, но сильно подмочили репутацию не Бабарико, а Белорусского телевидения. Что теперь комментировать БТ? Лучше бы вообще «Лебединое озеро» запустили по всем каналам, и тогда точно к ним не было бы никаких претензий.

Публикация – из № 50 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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