На фоне приговора Виктору Бабарико упали все основные валюты

Сегодня все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах «Белорусской валютно–фондовой бирже», передают «Белорусские новости».
Евро сдал 0,007 пункта — 3,0035 белорусского рубля;
Доллар потерял 0,0018 пункта — 2,534 белорусского рубля;
Российский рубль утратил 0,0048 пункта — 3,456 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сегодня Верховный суд приговорил решившего участвовать в президентских выборах 2020 года экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.
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