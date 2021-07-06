На фоне приговора Виктору Бабарико упали все основные валюты
На фоне приговора Виктору Бабарико упали все основные валюты

Сегодня все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах «Белорусской валютнофондовой бирже», передают «Белорусские новости».

Евро сдал 0,007 пункта — 3,0035 белорусского рубля;

Доллар потерял 0,0018 пункта — 2,534 белорусского рубля;

Российский рубль утратил 0,0048 пункта — 3,456 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, сегодня Верховный суд приговорил решившего участвовать в президентских выборах 2020 года экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

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