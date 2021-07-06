Об этом он заявил во время совещания с правительством, на котором обсуждаются ответные меры на западные санкции.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок – ни шагу, второе: через Беларусь – тоже ни шагу», – заявил Лукашенко.

Он пообещал принять подобные меры и в отношении немецких предприятий. Лукашенко пригрозил тем, что они теперь не смогут поставлять свою продукцию в Россию и Китай через Беларусь.

По его мнению, подобная ответная мера заставит ЕС думать, прежде чем вводить санкции.

«То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали», – сказал Лукашенко.

Поделиться ссылкой: