Финляндия и Эстония помогут Латвии и Литве защитить границы от мигрантов из Беларуси

Погранслужба Финляндии, а также Департамент полиции и погранохраны Эстонии, 7 июля отправят своих сотрудников в Литву и Латвию для усиления контроля границы с Беларусью .

Финляндия отправит четырех сотрудников. Это два патруля, а 14 июля будет отправлено также транспортное средство. Операция продлится до 1 декабря, сообщили во вторник радионовости ERR со ссылкой на YLE.

Помогать литовским пограничникам также отправятся и 10 представителей Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex обратилось к странам-членам ЕС с просьбой оказать Латвии и Литве помощь в пограничном контроле, так как поток нелегалов, прибывающих из Беларуси, в последние дни резко увеличился.

Напомним, на прошлой неделе Литва ввела режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. По данным литовских политиков, речь идет об организованной операции.