Два с половиной года сотрудники «Витебскмясомолпрома» боролись за своего директора Валерия Касперовича. Они добились того, что из СИЗО, куда его поместили по обвинению во взяточничестве, он смог вернуться на работу на свое предприятие. А в конце июня ему вынесли приговор — и директор из суда отправится в колонию, сообщает TUT.BY.

В чем обвиняли и какие сроки получили фигуранты дела

На скамье подсудимых оказались три человека: Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий, а также руководитель частной компании «Витебскторг» Михаил Славецкий. 29 июня суд вынес им приговор.

«Обвиняемые (Валерий Касперович и его бывший заместитель Виктор Славецкий — прим. TUT.BY) действуя по предварительному сговору, в с января 2018 года по 28 января 2019 года из корыстной и иной личной заинтересованности […] поставляли продукцию сельхозпредприятиям через подконтрольное им ЗАО „Витебскмясомолторг“. При этом ЗАО „Витебскмясомолторг“ в счет оплаты реализованного товара получало мясо-молочную продукцию, которую реализовывало ОАО „Витебскмясомолпром“ через ООО „Витебскторг“ по выгодным ценам с целью получения имущественной выгоды. В результате действий обвиняемых ОАО „Витебскмясомолпром“ причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 992 553,15 рублей и существенный вред государственным интересам», — говорится в приговоре суда.

Там также указано, что Касперович и Славецкий получили от директора ООО «СиАйЭсТрейд плюс» за организацию поставок товаров сельскохозяйственного назначения, денежные средства и выгоды имущественного характера в особо крупном размере на общую сумму 169 317,11 рублей.

Кроме того, обвиняемые Виктор Славецкий и Михаил Славецкий без специального разрешения охотились на диких животных, в том числе и животных, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь, причинив своими действиями ущерб государству в особо крупном размере.

Валерий Касперович, Виктор Славецкий и Михаил Славецкий получили по 8 лет колонии усиленного режима.

С Валерия Касперовича и Виктора Славецкого в пользу ОАО «Витебскмясомолпром» также должны взыскать 992 553,15 рублей в возмещение вреда, а также в доход государства государственную пошлину в сумме 49 627,66 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

История борьбы «Витебскмясомолпрома» за своего руководителя

28 января 2019 года на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича.

Тогда работники сообщили Лукашенко, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал бывший в то время генпрокурором Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа 2019 года окончательно оправдан судом), работники «Витебскмясомолпрома» снова написали письмо Александру Лукашенко. В нем попросили разобраться, насколько оправданно содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.

В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз — обратились к Александру Лукашенко с просьбой вернуть им руководителя.

В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль.

28 января 2020-го — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете, Касперович приехал из СИЗО домой: ему изменили меру пресечения — на домашний арест.

А еще через год, 17 марта 2021-го года, вернулся на работу в «Витебскмясомолпром» — ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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