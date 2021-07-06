После того, что произошло с выпускницей юрфака БГУ Екатериной Винниковой, юридические факультеты в Беларуси, я считаю, надо закрыть. Просто закрыть. Чтобы не вселяли в людей иллюзий, не вводили в заблуждение и не провоцировали на поступки. Чтобы не пудрили мозги знанием законов, не поддерживали веру в силу права и тем самым не плодили преступников и нарушителей общественного порядка.

Винникову – отличницу, краснодипломницу, участницу юридических олимпиад – как лучшую выпускницу этого года попросили выступить на церемонии вручения дипломов. И она выступила.

«Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку! Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!» – сказала со сцены Екатерина Винникова. И за это оказалась в печально известном изоляторе на Окрестина.

Милиционеры, а вслед за ними и судья суда Ленинского района Минска Марина Климчук расценили это выступление как незаконный пикет, посчитав, что девушка «высказывала свои общественно-политические взгляды с целью демонстрации несогласия с уголовным преследованием юриста Максима Знака» – бывшего преподавателя БГУ, члена президиума Координационного совета оппозиции, над которым в скором времени должен начаться суд. А поскольку разрешение Мингорисполкома на такой пикет получено не было, то одной из лучших студенток юрфака та же М.Климчук присудила 15 суток ареста.

В этой истории абсурдно всё. И то, что слова благодарности приравняли к «высказыванию общественно-политических взглядов». И то, что какой-то цензор в погонах или судебной мантии знает, кому человек может быть благодарен, а кому не должен. И то, что вдруг стала правонарушением демонстрация несогласия без дозвола соответствующего исполкома. И то, что за высказывание общественно-политических взглядов теперь можно сажать.

Абсурдно и то, что Екатерину Винникову, как говорится, «привлекли», а тех, кто встречал овациями и аплодисментами каждую названную ею фамилию (причем особо бурными аплодисментами и выкриками – действительно фамилию Максима Знака), не заметили. Но ведь если есть за что наказывать – надо наказывать всех, весь выпускной курс юридического факультета БГУ. Всех, кто поддерживал, хлопал, приветствовал, выказывал согласие и солидарность со словами Винниковой. Они ведь тоже публично демонстрировали свою позицию без разрешения Мингорисполкома. По логике милиции и суда – нарушали закон.

Более того. Надо также наказывать преподавателей, руководство факультета. Ведь овациями речь Винниковой поддерживали дипломированные юристы. Получается, не знают закон. Не понимают закон. А значит, какое они имеют право учить других?

Или всё-таки они отличные преподаватели? А произошедшее не имеет отношения ни к закону, ни к праву, но является актом устрашения, судебной расправой за позицию, которая кому-то не понравилась?..

Случившееся абсурдно, ненормально, за пределами разумного, за пределами допустимого.

Потому что у нас теперь это называется «суд». Это происходит в государстве, позиционирующем себя как правовое. Это всё вершится руками людей, называющих себя правоОХРАНИТЕЛЯМИ. Под это, напрягая фантазию, подводят какие-то статьи, кодексы, формулировки…

Случившееся трагично.

Потому что это – демонстративный плевок вчерашних учеников в лицо учителей. Преподаватели юрфака БГУ – те, кто учит будущих юристов тому, как понимать, толковать и применять закон, – выставлены властью, теми, кого они когда-то учили, профнепригодными, некомпетентными, отставшими от жизни. О том, что законно, а что нет, они, получается, знают совсем не то, что знают их недавние выпускники при милицейских погонах или в судейских мантиях. Ведь преподаватели в выступлении Екатерины Винниковой ничего крамольного не увидели. Кому-то оно понравилось, кому-то не очень, но они сидели в зале, слушали, не протестовали, не возмущались, не вызывали милицию. Они услышали из уст девушки всего лишь слова благодарности, о чем некоторые даже не побоялись заявить в суде. Но молодая служительница Фемиды Марина Климчук утерла нос всем этим деятелям с научными степенями, продемонстрировав, что лучше разбирается в хитросплетениях современной белорусской юриспруденции.

А коль так, то я предлагаю впредь не лукавить и объясняться открытым текстом. Ради общественного спокойствия юридические факультеты надо закрыть, законы задвинуть на дальние полки, Конституцию признать экстремистским изданием, провоцирующим людей на протест. Ведь если по правде, то не благодаря блогерам, телеграм-каналам или независимым СМИ, а благодаря законам и Конституции белорусы считали, что имеют право требовать честных выборов (после беспрецедентно сфальсифицированных), поддерживать любых кандидатов на выборах и свободно высказывать свое мнение. Это ведь в нашей Конституции записано про народовластие, про правовое государство, про свободу собраний и уличных шествий, про сменяемость власти, про многообразие политических институтов и идеологий. Это ведь Конституция подбухторивает на крамолу, утверждая, что у белорусов есть не только обязанности, но и права.

Ну а если в реальности всё не так, то давайте не будем друг друга обманывать. Объявим, что теперь у нас слово любого человека в погонах – это и есть закон. Что-то не понравится, захочет посадить – посадит и не будет искать за что. Точка!

А писанину юристов-идеалистов следует передать в архив за ненадобностью и даже вредностью.

Однако если договоримся не лукавить, то, сказав «а», надо будет сказать и «б» – честно обозначить перспективу. Ведь синоним слову «бесправие» – слово «беспредел». И если в государстве не работает право, то с беспределом рано или поздно столкнется каждый.

Светлана Калинкина

***

Вот как отреагировали в сетях некоторые пользователи, узнав об аресте Екатерины Винниковой.

Вoston [02.07.21 17:05]:

Чушь собачья, получить 15 суток за благодарность… идиотизм, куда дальше???? В детских садиках на утренниках будут ловить инакомыслящих????

***

Alice in Wonderland [02.07.21 17:06]:

Наверное, к платью придрались и назвали это пикетом или еще как-то.

***

Юлия [02.07.21 17:10]:

Девочке большой респект за смелость!

***

Татьяна [02.07.21 17:10]:

Умница, красавица и просто человек с большой буквы!!!

***

Ivanka [02.07.21 14:10]:

Суд за благодарность педагогам. Печально.

***

Yuri Andryushko [02.07.21 14:22]:

Страна «Не до законов»…

***

Law Verum:

Хотим отметить, что милиция не предоставила никаких доказательств вины Кати. Девушка добровольно пришла в РУВД, где с ней беседовали 7 часов, а после задержали.

***

т т [02.07.21 17:13]:

Надо сказать, что сутками не закончится! Ее никуда на работу как юриста не возьмут при нынешней власти.

***

Luigi [02.07.21 17:16]:

Ее-то возьмут, а где будет трудоустраиваться вся эта бездарная группировка сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судов, мы еще посмотрим.

***

Ivan [02.07.21 17:29]:

Очень жаль, что так произошло. Екатерина просто хороший человек без предрассудков. Политика тут ни при чем. Не так давно в одном из чатов она одна против толпы заступилась за человека, которого внесли в «черную книгу», вы ее чуть не покусали. Теперь носите ее на руках! Держитесь, Катя! Вы очень мужественный человек.

***

Линия Света [02.07.21 17:39]:

Позор стране, в которой мнение не может быть собственным, потому что стоит дорого!

***

А [02.07.21 18:05]:

Ее единственный вариант – эмигрировать … но я думаю, что она получит стипендию в университет на Западе… У нее есть история, и она явно умная девушка… но начала карьеру по тюремному заключению сразу после того, как получила диплом…

***

А [02.07.21 18:29]:

Феодализм… А вы думаете, что сегодняшняя ситуация в корне иная? … Полиция может вас бить, как ей заблагорассудится, и с офицером ничего не случится…

***

А [02.07.21 19:46]:

Мы видим деконструкцию остатков правовой системы, которые еще существовали…

***

Аbrakadabra [02.07.21 21:45]:

Жаль, что в начале профпути система сразу в лоб – закона НЕТ!!!

***

Ll [03.07.21 12:32]:

Она очень подбирала слова. Весь текст был вполне себе мягкий. Но реакция власти предсказуема, и это ужасно!

***

В каких условиях оказалась Катя Винникова

Человек, который встретился в неволе с выпускницей юридического факультета БГУ Екатериной Винниковой, рассказал, в каких условиях держат осужденную за речь, произнесенную ею при получении красного диплома.

Как пишет Telegram-канал студентов юрфака «Law Verum», Екатерина Винникова не ожидала, что ее речь на выпускном так широко разлетится и что ее за сказанное начнут преследовать. Перед судом она рассчитывала на штраф, но протокол за «неповиновение», в котором было много ошибок, заменили на новый – и присудили по нему 15 суток ареста.

В РУВД ее три часа держали в клетке 1х3 метра с двумя бездомными. В изоляторе на Окрестина ей не дали матрас, а у «неполитических» соседок по камере матрасы забрали.

«Женщины говорили, что не понимают, зачем это нужно, что они нас ненавидеть за это не будут, – рассказывает женщина, которая была на Окрестина с Екатериной. – В камерах по ночам холодно, свет горит постоянно. В качестве пыток включали на полную громкость Тиму Белорусских, весь репертуар, несколько раз подряд. Передачи, говорят, передают только при выходе с суток, в камеру подселяют бомжей».

Тима Белорусских – молодой поп-певец, исполнитель хитов «Мокрые кроссы» и «Витаминка». Осужден в апреле на два года «домашней химии» за приобретение наркотического средства (0,0375 грамма амфетамина). Приговор певцу – нетипично мягкий для Беларуси, где за такое же количество наркотиков присуждали и по 15 лет лишения свободы.

Публикация – из № 50 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: