«Народная Воля» пообщалась с заслуженной артисткой Беларуси, которую обвиняют в разжигании вражды и социальной розни, а также оскорблении Александра Лукашенко.

– Анжелика, в эти дни у всех на слуху новость о том, что Генпрокуратура Беларуси потребовала вашей экстрадиции из России. Как вы сами отреагировали на эту новость?

– Спокойно отреагировала.

Я прекрасно понимала, что рано или поздно эта репрессивная машина докатится и до меня. Просто не думала, что это будет так откровенно и так серьезно. Знаете, как говорят? Чем серьезнее статья, тем почетнее! А меня, как видите, наградили серьезными обвинениями…

– Если не ошибаюсь, у вас есть российское гражданство. Юристы говорят, что, как правило, в подобных случаях россияне своих не выдают…

– Сейчас идет экстрадиционная проверка, будут проводиться какие-то действия – все в рамках закона. Естественно, как гражданка Российской Федерации, я не чувствую себя в опасности. Россия не сдает своих.

Единственное, чего я опасаюсь – это беззакония со стороны белорусского режима…

– В Беларуси у вас, как я понимаю, живет только мама…

– Я не хотела бы это комментировать…

– Вчера в некоторых телеграм-каналах была примерно такая реакция на ваше громкое видеообращение в Инстаграме: мол, Анжелика Агурбаш собралась в президенты. Вы на самом деле планируете пойти в большую политику?

– У меня нет никаких политических амбиций. Более того, я заявила, что сейчас надо абсолютно всем выключить свои политические амбиции.

Я – белоруска, и не могу равнодушно смотреть на то, что творится в моей стране.

На сегодняшний день я являюсь просто объединительной, миротворческой силой. Идею об объединении всех политических сил я озвучивала еще в августе прошлого года. Все выдающиеся, известные люди действительно должны превратиться в одну мощную единую силу, стать защитным щитом для народа. И сделать это нужно было давным-давно.

То, что сейчас творят с белорусами – уголовные дела, огромные сроки лишения свободы… Это все уму не постижимо! Репрессивная машина не щадит вообще никого – ни женщин, ни студентов, ни врачей. О чем можно говорить, если студентку бросили в изолятор на 15 суток за то, что она благодарит своих педагогов и произносит их имена и фамилии?

Столько людей в тюрьмах, столько политзаключенных, а это лучшие представители нашего народа, свет нашей нации! Дай Бог, чтобы люди вышли живыми оттуда. Но то, что уже многие здоровыми не выйдут – это точно.

– Некоторые комментаторы высказывают мнение, что сегодня Агурбаш – российская альтернатива проевропейской Тихановской. И что сейчас вам помогают неплохие российские политтехнологи…

– Я никогда не состояла и не состою ни в каких политических партиях и движениях, ни в каких предвыборных и выборных штабах.

Никто мне не платит деньги за мою гражданскую позицию. Никто меня не покупает – у меня просто болит душа за Беларусь…

– Штаб Тихановской не пытался выйти с вами на связь? Тем более что вы заявили о начале формирования Оргкомитета по созданию инициативной группы по проведению конституционного референдума в декабре-январе…

– Нет.

Но мне очень хочется, чтобы все штабы объединились. И не только штабы – все белорусы, все наши диаспоры. Вместе мы – мощная сила, которая сможет остановить репрессивную машину, агрессию и беззаконие по отношению к белорусскому народу. Наша задача – освободить политзаключенных. Сейчас, на мой взгляд, надо срочно организовать оргкомитет по созданию конституционной комиссии, ведь Лукашенко готовит свой референдум, и мы прекрасно понимаем, каким он может быть…

– Расскажите, чем закончилась ваша история с «Белкоопсоюзом» и шубами, которые вы якобы не хотите возвращать…

– Я пока не комментирую эту тему. Но чуть позже обязательно все объясню. Могу сказать лишь одно: то, что сейчас пишут об этой ситуации пропагандисты – всё с точностью до наоборот.

Вначале меня обозвали воровкой, а сейчас еще хотят сделать и уголовницей… Все, в общем-то, предсказуемо.

– Как российские звезды шоу-бизнеса реагируют на то, что с вами происходит? Поддерживают или нет?

– В самом начале протестов некоторые меня не очень понимали и даже остерегались. А сейчас поддерживают и говорят, что я всё делаю правильно. Много неравнодушных людей – не только в России, но и во всех странах мира, которые готовы встать на защиту белорусов от агрессии и беззакония.

– Как думаете, чем все закончится? Как бы там ни было, здесь, в Беларуси, репрессии страху нагнали, и далеко не все уже готовы снова выходить на улицу.

– Согласна. Белорусам внутри страны сейчас гораздо сложнее, чем тем, кто уехал. Поэтому я и призвала все наши диаспоры и мировое сообщество объединиться в такую силу, которую поддержит и Россия в том числе.

Очень надеюсь, что мои призывы поднимут дух людей. Я знаю, насколько сейчас некоторые белорусы запуганы, растеряны, подавлены. Но нам нельзя опускать руки и сдаваться – как минимум ради тех, кто сейчас остается в тюрьмах. Иначе люди там просто сгниют…

Публикация – из № 50 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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