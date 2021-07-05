Исследовательский аппарат Hope, который Объединенные Арабские Эмираты запустили к Марсу, прислал на Землю фотографии дискретного полярного сияния в ночной атмосфере Красной планеты. Ценные для науки снимки помогут ученым в изучении взаимодействия между солнечным излучением, магнитными полями и атмосферой четвертой планеты.

В атмосфере Марса бывают полярные сияния трех типов — марсианская аврора может быть рассеянной, протонной и дискретной. Полярное сияние на Марсе нельзя увидеть невооруженным глазом — для наблюдений требуется специальное оборудование.

Аппарат Hope вращается вокруг Марса по уникальной эллиптической орбите, поэтому может изучать ночную сторону планеты каждые пятьдесят пять часов. Зонд сделал снимки при помощи ультрафиолетового спектрометра Emirates Mars, на которых ученые заметили призрачное свечение, известное как дискретное полярное сияние.

“Это первые в истории науки кадры дискретного полярного сияния в атмосфере Марса. Изображения очень важны для понимания разных аспектов магнитосферы и атмосферы Красной планеты”, — заявила Хесса Аль Матруши, научный руководитель проекта.

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