Защита Юлии Чернявской будет ходатайствовать о замене домашнего ареста на личное поручительство или подписку о невыезде

Состояние здоровья Юлии Чернявской, которая второй месяц находится под домашним арестом по “Делу TUT.BY” значительно ухудшилось, сообщает ее адвокат. Ей необходимы медицинское обследование и уход врачей, которые в условиях нынешней меры пресечения получить невозможно. Защита Юлии будет настаивать на замене домашнего ареста на личное поручительство или подписку о невыезде, пишет TUT.BY.

Силовики пришли к Юлии 18 мая через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа, основателя TUT.BY Юрия Зиссера. Последние годы жизни Юрия Анатольевича для семьи были тяжелыми. Юлия Чернявская посвятила всю себя мужу, забыв на время о своем здоровье, а когда его не стало, старые травмы и болезни обрушились на нее с новой силой вместе с чувствами скорби, грусти и тоски. В одном из интервью вдова Юрия Анатольевича признавалась, что жить в прежней квартире стало невыносимо и страшно от образовавшейся там пустоты.

— Последние годы жизни Юрия Анатольевича, а затем пандемия коронавируса не позволили Юлии полноценно заниматься своим здоровьем и обследоваться. Состояние ее здоровья значительно ухудшилось. Ей необходимы дополнительные обследования и забота врачей. Все это невозможно получить, находясь под домашним арестом, — настаивает защита Юлии Чернявской.

18 мая 2021 года, в день заключения Юлии под домашний арест, у нее произошел гипертонический криз. Она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную медицинскую помощь. Это привело к тому, что ранее диагностированный у нее риск 3 артериальной гипертензии второй степени сменился на риск 4 — самый высокий из существующих.

Кроме того Юлия страдает бронхиальной астмой, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. После перенесенного в 2009 году тяжелого перелома стопы и сложнейшей операции в шестой ГКБ, когда она полгода могла перемещаться по дому только на инвалидной коляске, Юлия испытывает постоянные сильные боли в левой ноге. Кроме того имеются и другие серьезные проблемы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с выраженным болевым синдромом.

— Мы очень надеемся на то, что следствие объективно и тщательно подойдет к рассмотрению ходатайства. Поскольку очевидно, что, учитывая личность Юлии Виссарионовны и состояние ее здоровья, нет абсолютно никаких оснований полагать, что нахождение ее в более мягкой мере пресечения может создать хоть какие-то проблемы следственным органам, — сообщает защита Юлии Чернявской.

Защита также подчеркивает, что Юлия не является и никогда не являлась владелицей «ТУТ БАЙ МЕДИА». Она и сотрудником TUT.BY была совсем чуть-чуть и очень давно: писала свою колонку, делала культурологическую передачу «Круги на воде» про жизнь писателей, художников. Речи о политике в ее материалах не шло, отношения к работе редакции или компании она не имела.

В поддержку более мягкой меры пресечения для Юлии Чернявской собраны ходатайства от десяти поручителей. Среди них друзья, родные, бывшие ученики.

Напомним, утром 18 мая домой к некоторым сотрудникам TUT.BY пришли сотрудники ДФР. Силовики также пришли в офис компании TUT.BY в здании «Omega Tower».

Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В 2019 году компанией получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY.

На сегодняшний день по делу TUT. ВY задержаны 15 человек: Людмила Чекина, Марина Золотова, Ольга Лойко, Елена Толкачева, Анжела Ассад, Ирина Рыбалко, Мария Новик, Алла Лапатко, Александр Дайнеко, Андрей Авдеев, Сергей Повалишев, Дарья Данилова, Екатерина Ткаченко, Ирина Костюченко и Юлия Чернявская.

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