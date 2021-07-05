Помимо обыкновенных зрителей фильм в немецких кинотеатрах «смотрят» и политические заключенные, находящиеся в тюрьмах Беларуси.

После публичной премьеры «Куража» фильм о белорусских протестах вышел в широкий прокат в Германии и Австрии. Режиссером картины является белорус Алексей Полуян, который превратил соответствующие показы в акции солидарности с белорусскими политзаключенным, пишет “Ежедневник”.

Впервые подобная акция состоялась на Берлинском международном кинофестивале. Ее суть в том, что зритель находит на своем кресле фотографию политзаключенного и как бы вместе с этим человеком, у которого нет возможности присутствовать на сеансе физически, так как находится в Беларуси за решеткой.

По словам Алексея Полуяна, это спокойная акция, без слов — всё по-белорусски.

Подобные акции солидарности с белорусскими политзаключенными уже состоялись в Бремене, Дюссельдорфе, Франкфурте и Касселе. Впереди десятки других городов.

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