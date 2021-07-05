В Березино задержали бывшего политзаключённого Павла Виноградова. Произошло это после “осмотра помещения”. Во вторник над ним пройдёт суд. Протокол составили по факту “нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий”, сообщает Еврорадио.

Виноградову 33 года. Он — активный участник демократического движения, многочисленных уличных акций. Неоднократно задерживался. В 2008-м был осуждён на два года ограничения свободы за участие в митинге предпринимателей. В 2010 году был в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. Задержан в январе 2011-го. За участие в “массовых беспорядках” был осуждён на 4 года колонии усиленного режима. Был признан политзаключённым. Осенью был помилован и освобожден, находился под превентивным надзором. Павла Виноградова много раз задерживали по надуманным причинам.

В итоге в конце 2014 года активист уехал из Минска к отцу в Березино.

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