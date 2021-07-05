Украина прорабатывает возможность диверсификации поставок топлива и удобрений с учетом замены белорусской продукции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках форума “Украина 30”.

На вопрос, может ли Украина отказаться от белорусской продукции, глава внешнеполитического ведомства ответил, что его надо ставить перед гражданами страны, которые “покупают разные белорусские товары”.

Однако, по словам Кулебы, поставки топлива и удобрений из Беларуси могут быть рычагом давления на Украину, поэтому правительство рассматривает различные варианты.

“Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить, чтобы были какие-либо рычаги влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки. Но также давайте не забывать о том, что продажа топлива Украине — это важная составляющая экономики Беларуси. Там тоже люди получают зарплаты на заводах благодаря этой торговле. Поэтому Александр Лукашенко и не стреляет сейчас себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать”, — добавил чиновник.

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