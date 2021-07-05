В Минский областной суд поступило для рассмотрения уголовное дело по отношении Максима Знака и Марии Колесниковой. Об этом сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский в своем телеграм-канале.

«Дата рассмотрения пока неизвестна. Готовимся к разбирательству.

Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований», — добавил Лаевский.

Напомним, Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

13 мая стало известно, что Колесниковой предъявлено окончательное обвинение, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Колесникову обвиняют по трем статьям УК: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1).

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку были предъявлены еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

25 июня Генеральная прокуратура сообщила о направлении дела Колесниковой и Знака в Верховный суд для определения подсудности.

Согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами «не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу «об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы» и согласились с правовой квалификацией содеянного.

Правозащитники признали Колесникову и Знака политзаключенными.

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