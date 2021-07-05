Союз домов шампанского Франции может оставить Россию без настоящего шампанского

Союз домов шампанского Франции (UMC) не исключил, что французские производители могут приостановить поставки в Россию из-за нового принятого закона. Об этом сообщил гендиректор организации Давид Шатийон.

Союз отреагировал на новый российский закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которому шампанским могут называть вина только российского производства, а зарубежные теперь обязаны иметь надпись «игристое вино».

«Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал Шатийон. Он не исключил, что Франция может приостановить поставки шампанского в Россию, но добавил, что об этом пока рано говорить.

По его словам, UMC на протяжении 20 лет ведет дискуссии с российским правительством и производителями, чтобы добиться защиты слова champagne. «И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения этого закона», — добавил Шатийон.

5 июля стало известно, что французский производитель Moet Hennessy согласился печатать на этикетках название «игристое вино», несмотря на первоначальное желание приостановить поставки алкоголя в Россию.

Из-за нового закона стоимость акций российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже достигла рекордных с мая этого года 215 руб. за штуку. За 5 июля бумаги компании подорожали на 7,8% по сравнению с ценой закрытия в пятницу, 2 июля.

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