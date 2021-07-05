Союз домов шампанского Франции может оставить Россию без настоящего шампанского
Союз домов шампанского Франции может оставить Россию без настоящего шампанского

Союз домов шампанского Франции (UMC) не исключил, что французские производители могут приостановить поставки в Россию из-за нового принятого закона. Об этом сообщил гендиректор организации Давид Шатийон.

Союз отреагировал на новый российский закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которому шампанским могут называть вина только российского производства, а зарубежные теперь обязаны иметь надпись «игристое вино».

«Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал Шатийон. Он не исключил, что Франция может приостановить поставки шампанского в Россию, но добавил, что об этом пока рано говорить.

По его словам, UMC на протяжении 20 лет ведет дискуссии с российским правительством и производителями, чтобы добиться защиты слова champagne. «И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения этого закона», — добавил Шатийон.

5 июля стало известно, что французский производитель Moet Hennessy согласился печатать на этикетках название «игристое вино», несмотря на первоначальное желание приостановить поставки алкоголя в Россию.

Из-за нового закона стоимость акций российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже достигла рекордных с мая этого года 215 руб. за штуку. За 5 июля бумаги компании подорожали на 7,8% по сравнению с ценой закрытия в пятницу, 2 июля.

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