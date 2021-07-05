Четвертая ракетка мира Арина Соболенко впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

В 1/8 финала белоруска играла против Елены Рыбакиной (WTA 20) из Казахстана. Первый сет белорусская теннисистка легко выиграла со счетом 6:3, однако во второй партии уступила 4:6. В третьем сете Соболенко вновь была сильнее 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут.

За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с 24-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Соболенко единственная из белорусских теннисистов, кто продолжает борьбу в женском одиночном разряде Уимблдона. Ранее турнир покинули Ольга Говорцова (в первом круге), Виктория Азаренко (во втором) и Александра Саснович (в третьем круге).

У мужчин Илья Ивашко (ATP 79) не смог в понедельник переиграть в матче за выход в 1/4 финала девятую ракетку мира итальянца Маттео Берреттини.

Егор Герасимов проиграл во втором круге турнира, уступив в трех сетах россиянину Карену Хачанову.

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