На белорусских АЗС с 6 июля 2021 года изменяются цены на топливо. Оно традиционно подорожает на 1 копейку, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Таким образом, с указанной даты стоимость литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,90 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,00 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,22 руб., ДТ – 2,00 руб.

В «Белнефтехиме» пояснили, что решение принято на основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен.

Как отметили в концерне, с начала года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента. Розничные же цены на топливо в Беларуси за это время увеличены на 10,3 процента.

Нынешнее изменение цен на топливо в нашей стране – двадцатое по счету в 2021 году. Каждый раз его стоимость увеличивалась на 1 копейку.

Последний раз горючее дорожало в прошлый вторник 29 июня.

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