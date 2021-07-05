Прокуратура выявила на ОАО «Белшина» факты служебной халатности и возбудила уголовное дело

Прокуратура Могилевской области квалифицировала как проявление халатности формирование в 2015-20 годах просроченной внешней дебиторской задолженности ОАО «Белшина».

«Установлено, что в 2015 — 2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 428 УК (служебная халатность). Санкция по этой статье составляет ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Расследовать дело будет управление СК по Могилевской области.

Как отмечает «РЕФОРМБАЙ», Финансовое положение «Белшины» в последние годы остается достаточно сложным. ОАО фиксировало крупные убытки. В прошлом году чистый убыток предприятия составил 191,65 млн рублей при выручке в 677,96 млн. На результаты оказало существенное влияние списание курсовых разниц. В 2019-м чистый убыток составлял 39,8 млн рублей при выручке в 686,2 млн рублей.

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