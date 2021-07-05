5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии.

Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально», – заявила Светлана Тихановская.

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