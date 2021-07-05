Невероятные истории об Александре Ивулине

Рассказывают друзья.

В минувшую субботу на свободу после 30 суток административного ареста должен был выйти журналист «Трибуны» и создатель YouTube-проекта «ЧестнОК» Александр Ивулин. Однако освобождения не произошло. Ивулин остался за решеткой в качестве подозреваемого по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Байнет разрывается от слов поддержки. А редакция «Трибуны» решила поговорить с близкими друзьями Саши, которые знают его с самых неожиданных сторон.

«Он не был в команде ведущим актером. С его голосом это было бы очень странно»

Ярослав Писаренко, лучший друг

– Знаю Сашу очень-очень давно. Мы же оба из Орши. Вместе играли в КВН. Я тогда учился в школе, а он уже был первокурсником журфака. Мы периодически катались с нашей командой на игры в разные города. Помню, у нас были совершенно адовые истории, когда мы репетировали, а Саша параллельно на ноутбуке писал какой-то текст. Он был невероятно многозадачный.

Какие у него были шутки? Не вспомню сейчас конкретных примеров, но продавливал он их своим специфическим смехом. Он не был в команде ведущим актером. С его голосом это было бы очень странно. Но он объявлял номера. При этом выглядел забавно. В одной руке – микрофон, а вторую Саня полностью сгибал в локте. Получался такой тиранозавр. Обычно у конферансов красивый голос, но Саня как-то выбился. Возможно, где-то вопреки даже.

Это в принципе можно сказать про тот же «ЧестнОК» и его работу в кадре. Если объективно, то Саша не создан для кадра и записи, но за счет искренности, честности и веры в то, что он говорит и делает, его хочется слушать. Если посмотреть его ранние ролики, то в комментариях везде будет: «Блин, чувак, что у тебя с голосом?!» Но в последних работах такого уже нет. Никто не обращает внимания. Все перекрывается тем, о чем говорил выше: честностью, искренностью и добротой.

Мы как-то в компании разгонялись и придумали вымышленное государство, которое называлось Пивляндия. У нее был свой свод законов, а Саша был там королем. Нас эта история очень забавила, и на один его день рождения мы подарили Саше халат «King of Pivlyandia» и тапочки New balance. Такой вот банный набор.

Еще я забавно поздравлял его с днем рождения в 2020 году. ДР у него 10 августа. В тот день мы с ним очень часто созванивались – друг за друга переживали. И, наверное, я только к вечеру вспомнил, что у него праздник. Стоим вместе на улице, и я такой: «Ой, блин, Саша! С Днем рождения». А он по ходу и сам забыл. Ответил: «Да-да, спасибо!» Обычно у нас принято праздновать. Саня вытягивал нас в какие-то походы, устраивал вечера встреч. Но в тот момент было не до этого. Интересно, как в этот раз буду поздравлять его с днем рождения. Надеюсь, удастся поздравить сразу.

«Он умеет заряжать ощущением, что все будет хорошо»

Максим, друг

– Мы с ним познакомились в университете в первый же день, когда наша группа собралась в аудитории. Он подсел ко мне за парту. Думаю, наши впечатления совпали: мы не понравились друг другу. Я был такой волосатый тихоня, а он – шебутной, с пунцовыми щечками и странным смехом. Но потом мы сдружились. Вместе играли в футбол, работали. Он создает настроение, где бы ни находился.

Вспомнил, что как-то дважды поздравлял его с днем рождения одним и тем же текстом. Изначально Саня поступил на платное, но через год перепоступил на бесплатное. Когда он сдавал экзамены, мы разыграли группу, будто бы он совсем уходит из универа. Я в чате группы написал такой мощный текст, пронизанный любовью к Иве, о том, какой он классный и замечательный и как нам будет его не хватать. Мне казалось, что это чуть ли не лучшие мои слова про Сашу. И я решил их потом использовать в качестве поздравления на его ДР. Зашло на ура! Но почему-то через год я забыл, что так уже делал, и решил снова использовать этот текст и поздравить его. Ну и отправил. А Саша даже немного расстроился. Позвонил и сказал: «Что ты делаешь? Почему ты меня поздравляешь одинаково?»

История с его перепоступлением очень показательна. Саша не Лео Месси. У него нет врожденного суперталанта. Над ним люди смеялись из-за голоса, а преподаватели предлагали ему сходить в больницу и голос поменять. Но Саня – человек, который своим упорством добивается того, чего добивается. Он не поступил на бюджет с первого раза, но через год перепоступил. Он не был по первому образованию журналистом – учился в каком-то среднеспециальном учреждении на программиста или системного администратора. Может быть, наша IT-сфера не получила Сашу, но он стал одним из лучших спортивных журналистов страны.

Одно время Саша за мной очень смешно повторял. Я прихожу в конверсах – он гогочет и рассказывает, что в Орше купил бы такие за 5 рублей на рынке. И они были бы не хуже. Проходит неделя, и Саша приходит в таких же белоснежных конверсах. Оригинальных, конечно, не с оршанского рынка.

Похожая история была с планшетом и чехлом на него. Сначала подтравливал, мол, что у тебя за звонилка такая неудобная, а потом сам купил для работы. Чехол для него еще купил в том же магазине, что и я – такой же, только другого цвета. А в барбершоп стильно подстричься его было не затащить. Долго отнекивался, но в итоге привык. «Нормааааально», как он сам любит говорить.

Саша – отличный друг. Умеет поддерживать. Не всегда может прочувствовать твою проблему, но всегда поддержит, обнимет и скажет: «Все будет нормально, малый». Если нужно приехать – приедет, если нужно пустить переночевать – пустит. Он умеет заряжать ощущением, что все будет хорошо.

«Саша, ты в слове ### делаешь восемь ошибок»

Никита Мелкозеров, коллега

– Считаю, что нашел его в картофельном мешке на вокзале «Минск-Восточный», где его выкинули из товарного состава. Ему все время так говорю. Ну а познакомились мы на футболе. У студентов журфака есть отдельный тип извращения: играть за факультетскую сборную по футболу. Она постоянно проигрывает, и ребята учатся принимать жизнь в ее самом низовье. Сашу мы тогда взяли. Он играл опорника, а я – центрального защитника. Я считался матерым старшекурсником, а Саша играл, как умеет.

Нам нужны были люди на «Трибуну», а он писал на champ.by. Я понимал, что при муштре Горуновича его можно подтягивать и развивать. И я Иву подтянул. Он писал такие тексты, что я любил приходить к нему и говорить: «Саша, ты в слове ### [член] делаешь восемь ошибок. Скажи, пожалуйста, что ты до этого читал?» Потом, спустя годы, Саша пытался читать, но я все равно говорил: «Саша, в этой жизни ты прочитал три книжки: санитарную, вторую и трудовую. И каждую не дочитал».

Считаю, что Ивулин – человек без журналистского и литературного таланта, но на желании, на особой мощи он построил себе карьеру и состоялся. Это важный факт. Саше, безусловно, хотелось. Хотя стартовых позиций у него было очень-очень мало.

Саша, кстати, повлиял на «Малину» и на то, что этот проект состоялся. Мы начинали с Драгуна. Стартовали под матч БАТЭ и минского «Динамо». Я приехал с другом смотреть на Драгуна в Борисов. В перерыве мне пишет Саня: «Ты здесь? Давай я подскочу к тебе в перерыве. Подснимем тебя и пропиарим. Будет круто». И вот он подбегает и включает свою гоупроху, и я понимаю, что у него на адреналине трясется рука! Меня такая зависть взяла. Никита, думаю, когда тебя в последний раз от работы трясло? Это такое яркое воспоминание. Малый кайфует. На адреналине все два часа, что снимает. Это круто!

Ива первое время существования «Малины», когда мне писали про дешевого Дудя, на правах дешевого КраСавы все время говорил: «Никита, успокойся. Все нормально. Все хорошо». Потом Сава ему сказал, что он красавчик. Дудь мне тоже говорил, что «Малина» ему нравится. И я понял, что Ива был очень прав со своим классным отношением к жизни. Если хочешь что-то делать – делай и не обращай внимание ни на что.

Эту руку я очень сильно помню. Уверен, Саша хочет вернуться к такому состоянию. Малой выйдет, и все будет хорошо.

«В последние дни много постов о том, какой Саша честный и классный. Но все друзья знают, что он еще и упертый, как баран!»

Вероника, подруга

– Мы познакомились в универе, но наша дружба продолжилась после выпуска. В январе 2016 года я выходила замуж в Киеве и позвала на свадьбу ребят, в том числе и Сашу. Торжество планировалось очень скромным. Просто предложила приехать и потусоваться после росписи. Ребята выбрали самый бюджетный маршрут – на автобусе «Минск – Киев». За несколько дней до свадьбы Саня заболел и написал, что не приедет. Говорил, что температура, горло и вообще не хочет ехать ночью на автобусе. Мол, для него так будет только хуже. Я расстроилась.

Ребята приехали за день до свадьбы, заселились в квартиру. Наутро поехали в ЗАГС договориться о всех нюансах. Выхожу из ЗАГСа – стоит Ивулин с цветами! Я очень сильно удивилась. Это был самый впечатляющий момент моей свадьбы. Оказывается, он в последний момент психанул, взял билеты на самолет и прилетел. И мы тогда очень классно потусовались в Киеве. Через два года я развелась, и Саша принялся шутить, что я ему должна деньги за билет.

В последние дни много постов о том, какой Саша честный и классный. Это все так. Но ведь все друзья знают, что Саша еще и упертый, как баран! Ты что угодно делай, проси, переубеждай – никогда не согласится, если уверен в своей правоте. В профессии эта упертость играет только в плюс, но мы иногда с друзьями сильно напрягались. Бывали даже ссоры. Помнишь историю, когда его БАТЭ лишил аккредитации, а он так хотел на встречу с командой, что загримировался под какого-то старика и поехал в Борисов? Ну вот. Он потом в таком виде к нам приезжал! Мы сильно смеялись.

«Когда-то кто-то назвал его Алексеем. Мы подхватили и стали называть его Алексей Честнок»

Анна, подруга

– Познакомились с Сашей еще на подготовительных курсах журфака. Ездили пару раз в неделю в Минск на электричках из своих городов. И как-то я решила ехать не на борисовской «собаке», а на оршанской. Перебегала из вагона в вагон и увидела знакомое лицо.

– О, привет! А ты что тут делаешь?

– Домой еду, а ты?

– И я.

– Ну, дык поехали вместе.

Собственно, после этих двух часов в электричке мы и стали дружить. Помимо улыбчивости, оптимизма, какой-то искренней жизненной энергии нельзя было не отметить ужасный стиль Саши. Понадобилось несколько лет, чтобы привить ему чувство прекрасного. Прежде всего, сменить прическу :).

Саша невероятный друг. К своим почти 30 годам он накопил и сохранил в себе столько вселенской любви, что нам всем ее хватит на много лет.

Когда Саша начал заниматься «ЧестнОКом», его вскоре стали узнавать на улицах. Мы как уважающие себя друзья стали троллить Иву, чтобы он перестал платить людям деньги, которые к нему подходят и просят сфоткаться. Потому что это было ну очень часто.

– Александр, классный канал у вас! Можно фото? – говорит поклонник.

– О, Ива, сегодня что-то не в то время, как обычно. Он вам хоть нормально платит, не обижает? – включаемся мы.

А если за вечер к нему никто не подходил, говорили:

– Что-то тебя сегодня не узнали. Ты точно всем заплатил?

Был еще один прикол, когда к нему подошел какой-то парень и просто сказал, что у него знакомое лицо. А Ива выдал на автомате:

– Смотрите? Спасибо, что смотрите!

После этого, когда к нему подходили люди, мы прям заставляли его говорить эту фразу. Когда-то кто-то назвал его Алексеем. Мы подхватили и стали называть его Алексей Честнок. Он очень классно и спокойно реагирует на подколы, легко вступает в игру и всегда улыбается.

Саша, конечно, талантливый парень, но с английским у него как-то никогда не складывалось. Хотя он реально даже пробовал учить и занимался. Пару лет назад мы полетели в Милан. Много передвигались по городу и в итоге запутались. Вышли на какой-то станции и решили, что нужно купить билеты до дома. Но там был какой-то очень странный аппарат для покупки билетов, в котором не было английского языка. Только итальянский. И мы, естественно, не смогли разобраться, как и что. После десятиминутной тупки Саша говорит: «Ты попробуй еще потыкать, а я пойду поищу кого-нибудь англоязычного, чтобы нам помог». Через минут пять Саша довольный приводит какого-то чувака, который на хорошем русском (с небольшим акцентом) начинает рассказывать, что у него мама русская, папа украинец, а он, получается, итальянец. Его звали Богдан, и он еще смеялся, что действительно дан нам Богом :). Постояли, посмеялись, купили билеты. Говорю ему потом: «Сань, ты настолько не хочешь учить английский, что даже в Милане ночью тебе было проще найти русскоговорящего парня, чем на английском объяснить, что нам нужна помощь» :).

Ива редко бывает в плохом настроении, совсем не обидчивый. Харизматичный, всегда поддержит, выслушает. Знает кучу баек. А вообще, очень сложно подбирать слова. Не хочется кого-то убеждать в том, что он классный. Потому что это и так понятно. Саша — чемпион мира по оптимизму и силе духа.

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