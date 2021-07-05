На территории Витебской области с 1 августа вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

“Сбор вводится до 1 января 2023г. Его ставка составит 1 базовую величину (29 рублей)”, – говорится в сообщении.

Решение ввести местный сбор за пересечение границы принял Витебский областной совет депутатов.

Ставка сбора установлена за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.

Сбор не будет взиматься с транспортных средств, на которых следуют люди, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов; иностранных граждан, выезжающих после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов; иностранных граждан и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” и другие.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

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