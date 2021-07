Маску предложили «притормозить» и позаботиться о качестве

Во втором квартале Tesla доставила покупателям рекордное количество электрокаров — 201 250 единиц — и превзошла прогнозы аналитиков, сообщает dev.by. И это — с учётом дефицита чипов, который захлестнул автоиндустрию и не только. Однако некоторые скептически относятся к погоне за цифрами.

Ранее Илон Маск говорил, что компании сложно обеспечивать себя необходимыми чипами и сырьём. Пока компания успешно справляется с глобальными проблемами цепочки поставок и логистики, отмечено в релизе. Но сложности вынудили её несколько раз за последние месяцы повышать цены.

Основная масса поставок (99%) пришлась на седан Model 3 и кроссовер Model Y. Премиальных Model S и X было поставлено только 1890 штук.

Всего за апрель–июнь был произведён 206 421 электрокар. В ближайшее время Tesla озвучит финансовые результаты за этот период. В нём будет интересно посмотреть, как на положение автопроизводителя повлияли перепады курса биткоина, отмечает Reuters.

Илон Маск поздравил компанию с достижением в Twitter. В ответ один из пользователей посоветовал ей исправить проблемы с контролем качества сборки. К посту он прикрепил фотографии различных «косяков» электрокаров. С ним согласились другие пользователи: они считают, что Tesla нужно сосредоточиться на качестве деталей, ключа-карты, автопилота и прочего.

How about slow down and fix some of the QC issues? pic.twitter.com/DOYsVC7iIP

— michael (@discocrocodile) July 2, 2021