Уже около года белорусы переживают очень сильные по тяжести и интенсивности чувства.

Как научиться противостоять ежедневному стрессу, рассуждает в своей колонке на DW психолог Оксана Ткачук.

Из-за ежедневных новостей мы находимся в режиме постоянного стресса. А он, в свою очередь, подтачивает наше психологическое и физическое здоровье. Очень важно научиться этому стрессу противостоять.

Кризис в Беларуси: как переживать эмоции

Любая эмоция обладает двумя уникальными особенностями: она спонтанна, то есть возникает под воздействием обстоятельств. Это программа, у которой есть начало, развитие и завершение. То есть завершается эмоция БЕЗ нашей помощи, главное ей не мешать. Как мы можем мешать эмоциям? Например, когда пытаемся контролировать: саму эмоцию, ситуацию, которая вызвала эти эмоции, мысли об этой ситуации. Что делать?

Эмоция реализуется по синусоиде, то есть она начинает уменьшаться в тот момент, когда достигает своего пика. Поэтому: определите место в теле, где находится ваша эмоция, увеличьте в нем уровень напряжения, увеличьте уровень вегетативной реакции (дыхание, сердцебиение, и т.д.). И потом дайте возможность эмоции пройти через ваше тело и естественным образом успокоиться.

Вместо того чтобы привычно “спасаться” от симптомов тревоги, паники или других состояний – попробуйте пассивно переживать неприятные ощущения. Вы довольно быстро убедитесь в том, что даже самая сильная тревога слабеет, а неприятные симптомы уходят.

Больше двигайтесь

Еще один старый, но действенный способ освобождения от напряжения – движение. Негативная эмоция пришла вместе с адреналином, который должен пойти в мышцы для реализации реакций “Бей!” или “Беги!” Отсюда всем известные социально приемлемые способы – перенос агрессии (на грушу, подушку), посещение спортзала или другая физическая активность.

Мы можем “вытряхнуть” эмоциональное напряжение, если потанцевать с использованием “вытряхивающих” движений рук и ног. Для других достаточным средством будут прогулки на свежем воздухе. И помните: доказано, что те, кто проводит за рабочим столом более шести часов в день, сильнее ощущают тревогу и стресс, чем те, кто сидит не более трех часов.

Вербализация эмоций

Диапазон обширен – от смеха или плача до проговаривания. Известно, что в слезе содержится кортизол (гормон стресса), который выходит вместе с плачем. В ситуации, когда вы можете себе это позволить – не стесняйтесь.

Проговаривание поможет, когда есть человек, способный выслушать и поддержать. Озвучьте близкому ваши тревоги, вспомните, когда у вас появились мысли и чувства, назовите самую сильную эмоцию. Максимально ярко выразите ее, усилив голосом, жестом, движением тела. Идея упражнения проста: наши непроявленные чувства и неосуществленные действия становятся причиной бесконечного движения мыслей. Как только мы сможем их выразить, круговорот прекратится.

Не стесняйтесь быть обузой, нытье – это хороший способ сбросить напряжение и превратить внутреннее страдание в слова, рассказать про него снова и снова, адаптироваться и в конце концов освободиться. А когда вам станет легче – утешьте других нуждающихся. Успокаивая других, мы успокаиваемся сами.

Также полезна вербализация в виде крика (в безлюдном месте, в лесу или в караоке). Есть и менее активные способы (но не менее эффективные): вы полностью переносите на бумагу свою эмоцию, подробно описывая собственное состояние. Причем эмоции можно не только написать, но и нарисовать.

Дыхательные практики

Особое место в процессе снятия эмоционального напряжения занимают дыхательные упражнения. Вы наверняка видели в фильмах, как при стрессе герои начинают дышать в крафтпакет (насыщают организм СО2). Дыхание поочередно каждой ноздрей с задержкой дыхания между вдохом и выдохом, дыхание “по квадрату” и другие техники. Научившись, организм начинает применять это автоматически.

Культивируйте положительные эмоции

Сделайте паузу и сократите количество задач. Лучший способ испытать радость и энтузиазм – посвящать больше времени делу, которое наполняет вашу жизнь удовольствием: вкусная еда, интересные люди, музыка, книги, массаж.

И в заключение. Некоторые психологи пишут о том, что необходимо снизить количество просматриваемых новостей и/или максимально выключиться из происходящего. Эти советы подходят не всем. В силу разных причин: работа, связанная с новостями, чувство вины от дистанцирования, активная гражданская позиция. В этом случае можно попробовать потренировать в себе позицию наблюдателя, зрителя: вы сохраняете нейтралитет и просто наблюдаете происходящее безоценочно. Девиз внутреннего наблюдателя: “Моя травма, эмоция, переживание – это еще не весь я”.

Подытоживая, хочу сказать, что одна из главных стратегий самопомощи – продолжать. Продолжать жить, просыпаться по утрам, чистить зубы, встречаться с людьми, выполнять намеченные планы. И при этом продолжать планировать: “Как именно завтра и послезавтра у меня/нас будет все хорошо?” И пошагово, без надрыва, в меру собственных сил, пытаться это реализовывать. Как писал Уинстон Черчилль, “если ты идешь через ад – продолжай идти”. Разам здолеем!

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