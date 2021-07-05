Джефф Безос уходит с поста гендиректора Amazon ради приключений

Джефф Безос, покидает пост генерального директора Amazon, но у него нет планов уходить на покой. 57-летний Безос имеет склонность к необычным приключениям: многодневные прогулки верхом, спуск на дно океана…

Следующее путешествие приведет его к внешним пределам гравитационного притяжения Земли. 20 июля Безос, его брат и два других пассажира совершат 11-минутное путешествие в космос на борту ракеты Blue Origin, сообщает Inessinsider.

Но космическое путешествие — это не последняя и, возможно, не самая экстремальная причуда, на которую Безос тратил свое время и деньги на протяжении многих лет.

Однажды Безос совершил 50-мильную верховую прогулку по Западному Техасу

В сопровождении отца Майка и брата Марка Безос проехал верхом 50 миль.

“Три дня, супер весело, моя задница болит”, — сказал Безос во время интервью с Марком на саммите лидеров в 2017 году.

Марк Безос поделился фотографией своего брата, спящего в спальном мешке на земле во время поездки, его подушка покрыта кольцом инея.

“Это когда вы знаете, что хорошо быть млекопитающим”, — сказал Безос.

Он отправился на дно океана, чтобы найти фрагменты “Аполлона-11”

В 2013 году Безос, его брат, шурин и родители провели 30 дней в море, восстанавливая части двигателя космического корабля “Аполлон-11”, который доставил первых людей на Луну.

«Мы видели подводную страну чудес — невероятный сад скульптур с искореженными двигателями F-1, который рассказывает историю огненного и жестокого конца, который служит свидетельством программы “Аполлон”», — писал Безос об этом опыте.

Безос всегда был страстно увлечен “Аполлоном-11” и даже приурочил свое космическое путешествие к культовой миссии: 20 июля-это тот же день, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на Луну в 1969 году.

Однажды он забрался на вершину одной из ветряных турбин Амазонки

В 2017 году Безос поделился видео в Instagram, чтобы отпраздновать открытие одной из ветряных электростанций Amazon. Вооруженный только ремнями безопасности и каской, Безос встал на турбину и разбил бутылку шампанского.

“Веселый день крещения последней ветряной электростанции Амазонки“, — написал он.

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Он ушел исследовать пещеры

Во время интервью Безоса со своим братом в 2017 году Марк Безос поделился фотографиями Безоса, спускающегося на сотни футов вниз в пещеру.

В сопровождении своего шурина Стива, Маккензи Скотта и друга, братья сделали общую фотографию внизу, где они окружены сталагмитами.

— Это была отличная поездка,— сказал Безос. — Тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы проверить там свой телефон. Никаких радиосигналов внизу.”

Он ездил кататься на собачьих упряжках в Арктику

Чтобы отпраздновать День Земли в 2018 году, Безос поделился видео, на котором его тащат за шестью собаками через заснеженный лес в Арктике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

“Собачьи упряжки за Полярным кругом в северной Норвегии“, – писал Безос. – Астронавт “Аполлона” Джим Ловелл говорит, что дело не в том, что ты попадаешь на небеса, когда умираешь, а в том, что ты попадаешь на небеса, когда рождаешься. Мы отправляемся в космос, чтобы спасти Землю.”

Он собирается совершить свое первое путешествие в космос

20 июля Джефф Безос будет одним из первых гражданских астронавтов, которые полетят на борту нового космического корабля Blue Origin “Шепард”.

На полёт также зарегистрированы: его брат, пока безымянный пассажир, который участвовал в аукционе за место в прошлом месяце, и Уолли Фанк — 82-летняя летчица, которая готовилась к выходу в космос в 1960-х годах, но был в конечном счете исключена, потому что она женщина.

“Я хочу полететь этим рейсом, потому что это то, что я хотел сделать всю свою жизнь”, – сказал Безос в видео, опубликованном в Instagram. “Это приключение — это для меня большое дело.”

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