Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Республика Сейшельские Острова и Бахрейн являются тремя государствами, которые лидируют с точки зрения вакцинации своего населения от нового коронавируса. Такие оценки дает агентство Bloomberg.

Согласно данным и официальным заявлениям стран об уровне вакцинирования, к воскресенью в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок. Этого должно быть достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. Население страны составляет около 10 млн человек.

На Сейшельских островах сделали примерно 138 тыс. прививок, предполагаемый охват населения, численность которого составляет около 100 тыс. человек, оценивается в 71,7%. В Королевстве Бахрейн с населением около 1,5 млн человек сделали 2,07 млн прививок. Этого, как предполагается, достаточно для защиты 69,7% жителей.

В публикации отмечается, что при данных расчетах учитываются препараты, которые требуют как однократного, так и двукратного введения дозы. Агентство констатирует, что указанный охват может не соответствовать числу полностью вакцинированных жителей.

В общей сложности в 180 в странах сделали 3,19 млрд прививок. По данным агентства, охвачены примерно 20,8% населения планеты. В странах с высокими доходами вакцину распространяют примерно в 30 раз быстрее, отмечается в публикации.

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