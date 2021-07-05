География нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза будет расширяться благодаря стимулированию с белорусской стороны, считает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Об этом сообщает “Салiдарнасць”, со ссылкой на канал аналитика.

— Указ о безвизе для граждан 73 государств для вакцинации от COVID-19 также этому способствует, — отметил аналитик на своем канале. — В списке разрешенных стран есть, например, такие интересные государства, как Гамбия, Намибия, Ливан. В Ливане глубочайший кризис. Ливан находится недалеко от Сирии, с логистикой, думаю, все понятно. Не удивлюсь, если Белавиа полетит в Намибию и все эти страны. Таким образом, фактически стимулируется поток мигрантов.

Целью белорусских властей, по мнению Тышкевича, является создание проблемы для Литвы и Польши в ответ на европейские санкции.

— Естественно, таким потоком не развалишь ЕС, речь идет о создании социальной напряженности, создании социальной проблемы, которую официальный Минск пытается устроить в ответ на санкции. Плюс это деньги.

Содержание одного мигранта в сутки обходится примерно от 100 до 200 евро. В эту сумму входит питание, медицинское обслуживание, охрана и т.д. Плюс оплата персоналу на границе, оснащение границы и прочее, — перечисляет аналитик.

Он отмечает, что наказания за невыполнение условий Соглашения о реадмиссии с ЕС (а, напомним, Беларусь вообще начала процедуру приостановки действия Соглашения) в международном праве не существует.

— Можно ли пытаться привлечь официальный Минск к какой-либо ответственности? С точки зрения международного права, нет механизмов наказания за нарушение системы обращения с беженцами. С точки зрения политической, это может стать предлогом для усиления санкций.

Я думаю, что этот поток (мигрантов) достаточно быстро можно остановить, но сейчас официальному Минску это не надо, он идет на эскалацию. Он идет путем, который несколько лет назад опробовал Эрдоган с сирийскими беженцами, которые шли через Балканы в сторону Германии.

Судя по темпам, я думаю, как минимум до августа ситуация будет накаляться. Количество мигрантов, которые будут пересекать границу в августе, станет прямым сигналом того, готов ли официальный Минск идти на какие-то консультации. Если это количество пойдет на спад, значит, скоро можно будет ожидать того, что белорусские власти начнут наводить мосты. Если нет, то дальнейшая эскалация продолжится в таком же темпе как минимум до конца октября, — полагает Тышкевич.

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