Сотрудник СТВ Григорий Азаренок снял для своего телеканала фильм про Специальный отряд быстрого реагирования МВД, посвященный круглой дате — 22-летию создания подразделения. В одном из сюжетов было показано новое вооружение, с помощью которого бойцы спецназа собираются бороться со «змагарами». Так на белорусском телевидении принято называть граждан Беларуси, выступающих против политики Александра Лукашенко.
Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

Спецсредства, более похожие на доспехи героев вселенной Marvel или черепашек-ниндзя, представляли анонимные бойцы в масках.

«Противоударный щит имеет лазерный усилитель с линзой, а также звуковую волну. Ударопрочный, плюс еще звук и свет, т.е. для вывода из ориентации», — рассказывает старший.

«Противоударный щит с электрошокером, создает мощную дугу, плюс за него нельзя схватить, т.к. по окружности здесь находится металлическая часть, которая не даст правонарушителю его, так сказать, отнять», — с гордостью продолжил свой рассказ боец.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

«Звуковой щит — создает мощную звуковую волну, которая не дает близко стоять напротив него, т.е. если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый. Мощность 130 дБ на расстоянии двух метров», — представил очередную новинку спецназовец.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

«Электрошокер, совместим, так сказать, с палкой ударной. Если за нее схватиться, также произойдет электрический разряд», — объяснил он.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

«Щит противоударный с лазерным светом, линзой. Стробоскоп так называемый. Плюс здесь электрошокер», — презентовал очередное средство для борьбы со «змагарами» боец.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

«Электроклещи. Используются для конвоирования особо опасных преступников. Также для задержания правонарушителей. Имеют сдвигающиеся клещи для захвата ноги. Также электрошокер и фонарик для работы в ночное время», — рассказал он.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

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