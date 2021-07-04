По его мнению, творческие люди не выдержат жестких законов политики.

«Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится», — напутствовал он.

Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что редко посещал театральные постановки и предположил, что отчасти это стало причиной ситуации, сложившейся в культурной среде в прошлом году.

«Но, наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях», — сказал он.

«В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал «Магутны Божа». Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе», — признался он.

«Я больше был сконцентрирован на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить. Это я считал главным для меня как президента. Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать», — пояснил Лукашенко.

Он вспомнил о своих напутствиях во время бала выпускников студентам, которых он предостерегал чтобы те не делали в начале своего пути неверные шаги и приводил известную поговорку: сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя.

«Точно так и в молодости. Если вы делаете правильные шаги в нужном направлении, вы начинаете закладывать фундамент своей жизни. Если заложите его правильно, он будет всю жизнь работать на вас. Но, если в молодости совершите что-нибудь неверное, можете сломать всю свою жизнь. Трудно будет потом выкарабкаться из этой ситуации», — предостерег он.

Лукашенко отметил, что обращается с подобными заявлениями спустя почти год после упомянутых событий.

«Потому что понимал: люди творческие, у вас тяжелый труд. Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Недавно я об этом говорил. Дальше — нельзя, потеряем страну», — считает он.

По его мнению, ответственность на «удержании страны» лежит не только на нем, но и на интеллигенции.

«Я первым, а вы следом (как интеллигенция, которая должна вести за собой народ) будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену, и после меня — в эту политику. Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века», — призвал он.

Лукашенко признал, что в Беларуси не все было идеально, но, по его мнению, идеально и быть не могло, поскольку беларусы впервые нарабатывали опыт построения независимого государства.

«Если вы думаете, что мы завтра сломаем страну, она будет, к примеру, в составе Польши и вы будете там великими и узнаваемыми, то заблуждаетесь. Поговорите с теми, кто поехал туда и вернулся», — посоветовал он.

«Мы подошли к черте. И я вам говорю сейчас как президент гражданам нашей страны, — это ваша земля, и вы ее должны сберечь», — подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил пожелание, чтобы подобные сегодняшнему концерту в театре праздничные вечера стали традиционными для Дня независимости и чтобы в этот день больше звучали имена творческой интеллигенции, чествовались ее заслуги.

«Мы подумаем, как это оформить. Но вы всегда будете в центре. Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении к этому дню государственных премий, званий народных, заслуженных. Мы сделаем, чтобы наша творческая интеллигенция в День независимости прозвучала. Считайте это решение принятым», — заявил он, пообещав приехать в Большой через год.

Также Лукашенко предупредил коллектив о скором изменении схемы выделения бюджетных средств для Большого театра, отметив, что «лишних людей держать не надо». По его словам, финансирование будет осуществляться по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же.

Напомним, ситуация с гимном «Магутны Божа», упомянутая Лукашенко, произошла 27 октября прошлого года. В тот вечер в Большом театре оперы и балета Беларуси давали оперу «Царская невеста». Но перед оперой произошло то, чего собравшиеся зрители не ожидали. В зале зазвучал гимн «Магутны Божа». По словам сотрудника театра, часть музыкантов оркестра сидела не в яме, а в первом ряду партера. В 19 часов, перед спектаклем, концертмейстер и два солиста оркестра обратились к зрителям и сказали, что музыканты не могут оставаться равнодушными к событиям в стране, к насилию против граждан, не могут «как ни в чем не бывало играть, петь и танцевать». Зрители стали аплодировать, хотя раздавались и возмущенные крики. Затем прозвучал гимн, а после еще одних оваций начался показ оперы. Также некоторые артисты театра приняли участие в записи обращения культурных деятелей в поддержку Народного ультиматума. Был уволен ряд сотрудников Большого. Их коллеги выступили в поддержку уволенных артистов и призвали руководство к диалогу. В мае новым гендиректором Национального театра оперы и балета Беларуси был назначен Вячеслав Гарбузов. До этого он был директором Брестского театра драмы, а ранее занимал посты в БРСМ и Брестском облисполкоме.

Во время вчерашнего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Лукашенко также дал понять, что не приветствует исполнение гимна «Магутны Божа» во время молитвы.