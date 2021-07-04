3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации (с 1996 года эта дата отмечается как День Независимости Беларуси) Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к народу Беларуси со словами поддержки.

«Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Мы помним о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Беларуси к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!», — написал он в Twitter.

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