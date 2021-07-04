Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов ждет Александра Лукашенко на аннексированном полуострове. Об этом он написал в своем блоге в Facebook.
«Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича. Когда наш Президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» — написал он.
Украина на это заявила, что введет санкции в отношении Беларуси, если будет организован авиарейс из Минска в Крым.
Напомним, Беларусь официально не признает аннексию украинского полуострова Россией. Лукашенко неоднократно заявлял, что является сторонником территориальной целостности Украины. Его мнение изменилось после того, как Украина присоединилась к европейским санкциям и не признала итоги выборов президента в прошлом году.
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