Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов ждет Александра Лукашенко на аннексированном полуострове. Об этом он написал в своем блоге в Facebook.

«Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича. Когда наш Президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» — написал он.

Дмитрия Пескова, которое он дал программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». В нем он заявил, что Кремль ждет Александра Лукашенко в Крыму. Речь идет об интервью пресс-секретаря Кремля, которое он дал программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». В нем он заявил, что Кремль ждет Александра Лукашенко в Крыму.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

«Еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, туда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину там – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым?», — заявил Лукашенко 1 июня.

Украина на это заявила, что введет санкции в отношении Беларуси, если будет организован авиарейс из Минска в Крым. Напомним, Беларусь официально не признает аннексию украинского полуострова Россией. Лукашенко неоднократно заявлял, что является сторонником территориальной целостности Украины. Его мнение изменилось после того, как Украина присоединилась к европейским санкциям и не признала итоги выборов президента в прошлом году.

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