На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Румынии произошел взрыв который попал на видео. По предварительным данным, в результате взрыва и пожара один человек погиб и четверо получили ранения. В настоящее время территория предприятия оцеплена.

ЧП произошло на крупнейшем НПЗ страны Petromidia, расположенного вблизи города Нэводарь.

Эксперты не исключают риск возникновения повторного взрыва. Портал Digi24 сообщает, что по предварительным оценкам взрыв произошел на гидроочистке дизельного топлива. В этом процессе используется водород, который находится в газообразном состоянии и очень чувствителен к возгоранию.

Хоть по сообщениям экстренных служб ситуация находится под контролем и угрозы безопасности для населения нет, однако, румынское Министерство окружающей среды сообщает, что взрыв и возгорание способно причинить серьезный ущерб экологии.

В районе ЧП развернута работа мобильной лаборатории по контролю воздуха. Но отдыхающим на пляже горящий завод не мешает.

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