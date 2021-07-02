Когда «враги народа» в виде журналистов, бизнесменов и экспертов закончатся, охотники возьмутся за поиск таковых среди своих.

В ночь на 29 июня во время прохождения паспортного контроля в минском аэропорту была задержана Татьяна Кузина — эксперт исследовательского проекта BIPART, один из основателей Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA. Задержание произошло в рамках уголовного дела, подробности которого пока неизвестны. По состоянию на 1 июля обвинение Татьяне не было предъявлено.

«Мы считаем абсолютно недопустимыми подобные действия, рассматриваем это задержание как давление на гражданское общество и экспертное сообщество Беларуси и требуем немедленного освобождения нашей коллеги», — говорится в заявлении команды SYMPA/BIPART.

Владимир Ковалкин, эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART, в разговоре с Thinktanks.by подчеркивает, что задержание Татьяны Кузиной для всей команды факт «достаточно неожиданный и удивительный»:

– Татьяна является экспертом, аналитиком, исследователем, преподавателем, никаких хозяйственно-распорядительных функций она не выполняла и, честно говоря, какое уголовное дело ей можно предъявить, мне сложно себе представить. Какие-то обвинения, связанные, например, с организацией беспорядков или с неуплатой налогов ей сложно выдвинуть — просто по характеру ее работы. Она — аналитик-исследователь, в таком случае можно и Национальную академию наук пересажать — в части ученых, а не в части администрации — просто вот за то, что они осуществляют свою научно-исследовательскую и экспертную деятельность.

Является ли произошедшее признаком чего-то большего? Сегодня сложно сказать, но кое-что мы замечали в предшествующее последним событиям время. Мы замечали, что колумнист печатного органа Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» Муковозчик очень активно поливал грязью экспертное сообщество последние несколько месяцев. Упоминал независимые исследовательские центры, перечислял по именам и организациям экспертное сообщество — мы видели достаточно широкую пропагандистскую кампанию со стороны отдельных лиц в отношении как в целом экспертного сообщества, так и в отношении отдельных организаций и лиц. Является ли Муковозчик и ему подобные глашатаями некоего нового тренда – на то, чтобы пересажать вслед за журналистами еще и экспертное сообщество, не знаю, но, скажем так, «источники, не заслуживающие никакого доверия», объясняют, что когда такая пропагандистская “заказуха” льется из официальных каналов, то это означает, что готовится некая информационная почва для атаки. Опять же, мы не знаем, будет ли это происходить или не будет, но намеки есть.

Кроме того, что пропагандисты активно поливали грязью экспертное сообщество в официальных изданиях, стоит напомнить, что в Минск на днях приезжал экс-глава ФСБ, а ныне секретарь Совбеза России Патрушев, который утверждал, что некоммерческие организации — это зло, что они нацелены на смену власти, на смену режима как в России, так и в Беларуси, что им нужно противостоять. Поэтому я не исключаю, что есть, скажем так, какой-то замысел, какой-то проект в недрах спецслужб или силовых органов по поводу инфраструктуры экспертного сообщества. Является ли арест Татьяны Кузиной одной из первых ласточек в реализации этого проекта или нет, — мы пока не знаем. Более того, адвокат находится под подпиской о неразглашении, соответственно, мы не можем понять суть обвинений, какую статью ей предъявляют. Мы находимся в недоумении, по нашим личным ощущениям, в человека просто ткнули пальцем, посадили в тюрьму — и всё.

– Каковы цели возможной атаки на экспертное сообщество? Смысл всего этого с точки зрения властей?

– Мне кажется, в этом уже нет никакой логики. Это маховик репрессий, это как бронепоезд, который куда-то летит и ему абсолютно все равно, что и как, ему просто нужно лететь по инерции. Все это выглядит, как средневековая охота на ведьм. Когда совершенно невинного человека хватали, пытали, требовали от него назвать каких-то сообщников, человек под пытками мог оговорить еще кого-то невиновного, охотники на ведьм шли к следующей жертве, оговоренной предыдущей — и точно так же пытали и ее. В результате доходило до того, что охотники выходили сами на себя. У меня складывается такое же ощущение, что сейчас у нас идет вот такая классическая охота на ведьм, когда потихоньку, под пытками, под угрозами, под посадками выбиваются показания на невиновных людей, спецслужбы идут по кругу и тоже очень скоро выйдут на себя. Мне кажется, это очень уместная здесь и сейчас аналогия.

Я бы не стал искать тут какую-то рациональную логику, победоносный план, дескать, мы кого-того задушим и кого-то прижмем — и наступит благоденствие, страница перевернется и все будет, как впредь. Нет, мне кажется, что тут не эта история. Мне кажется, тут нет вообще большого замысла — нет, это банальная охота на ведьм, когда чем больше пытаешь людей, тем больше находишь врагов, чем больше находишь врагов, тем быстрее выходишь сам на себя. История про это. Мы же знаем, что самая сильная борьба — внутривидовая, мы знаем из истории сталинских репрессий, что одним из самых пострадавших ведомств в 1930-х оказалось само НКВД. То есть , когда враги народа закончились, а продолжать хотелось, начали убивать друг друга уже в рамках внутривидовой конкуренции. Мне кажется, эта стадия уже не за горами, поскольку активные журналисты, эксперты и бизнес не бесконечны, потихоньку и закончатся, тогда они начнут друг друга хватать и выбивать признания. Не исключаю, что мы увидим в полной мере такой этап охоты на ведьм.

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