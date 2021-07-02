26 июня был День работников адвокатуры. В этот день, наверное, как прокурорские работники, так и мои бывшие коллеги по адвокатуре собирались коллективно и за столом отмечали 99-летие прокурорского и адвокатского сообщества в Беларуси. Возможно, поднимали тосты, говорили слова гордости за свою профессию, перечисляли какие-то достижения. Не исключено, что при этом даже не краснели за свои слова.

Я знаю, что и в том, и в другом сообществе по-прежнему остается много порядочных юристов, которые пока по разным причинам (не буду их осуждать) не готовы озвучить свою позицию. Позицию несогласия с творящимся в стране насилием и беззаконием. Скорее всего, они на эти торжества не ходили, а если кто-то по разнарядке там и оказался, то тосты точно не говорил, потому что понимал: гордиться нечем.

Моя же оценка нынешнего состояния прокуратуры и адвокатуры такая: происходит деградация данных органов государственного устройства. Собственно говоря, как и всех остальных.

Поэтому гордиться и поздравлять друг друга не с чем. Страну захлестнул юридический и правовой беспредел, хотя является логичным, что именно юристы должны в первых рядах стоять на страже закона.

К моему глубокому сожалению, юристы, которых в университетах учили бороться против несправедливости и беззакония, в большинстве своем сегодня отмалчиваются. Они запуганы, им нечего сказать.

Владимир САЗАНЧУК, бывший адвокат политзаключенного Николая Статкевича.

Публикация – из № 49 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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