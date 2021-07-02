Умер художественный руководитель музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — сообщили в театре.

Ему было 86 лет, театр он возглавлял с 1977 года. Работать в «Ромэне» Сличенко начал в 1951 году, в возрасте 16 лет.

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