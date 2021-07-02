Из-за нелегальной миграции правительство Литвы объявило на заседании в пятницу чрезвычайное положение. Министр внутренних дел Агне Билотайте назначена руководителем операций по чрезвычайному положению, сообщает lrv.lt.

Объявление чрезвычайного положения будет способствовать правовому регулированию с целью ускорения процедур, координации действий и мобилизации ресурсов, и в этом случае будет доступен Государственный резерв. Кроме того, это решение облегчит сотрудничество с муниципалитетами и другими учреждениями.

В этот день, по данным Государственной пограничной службы (ГПС) при Министерстве внутренних дел Литовской Республики, еще 150 нелегальных мигрантов пересекли литовскую границу с белорусской стороны. Многие из них уже подали прошения о предоставлении убежища в Литве.

По данным ГПС, поток нелегальной миграции уже увеличился в одиннадцать раз по сравнению с 2020 годом, и на сегодняшний день задержано 822 нелегальных мигранта. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец. 2019 – 46 нелегальных мигрантов; в 2018 году – 104; в 2017 – 72.

Пограничники внимательно следят за ситуацией с вертолета на предмет присутствия больших групп мигрантов на белорусской стороне.

В связи с недавним значительным увеличением числа таких случаев ГПС усилила безопасность границы с Беларусью. В дополнение к различным организационным мероприятиям, на этот участок были прикомандированы должностные лица из других подразделений СОГС для предоставления дополнительных технических ресурсов. Кроме того, на помощь пограничникам пришли силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других структур. Кроме того, на границе с Беларусью начинают работу сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX).

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