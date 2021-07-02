130 стран договорились о введении во всем мире налога для технологических корпораций не менее 15 процентов. Политики расценивают это достижение как самое важное налоговое соглашение за десятки лет, а то и за целый век.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четверг, 2 июля, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка такого налога будет составлять “не менее 15 процентов”.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о “колоссальном прогрессе в области международного налогообложения компаний”. “Возможно, в области справедливого налогообложения в мире это самый большой прорыв за последние десять-двадцать лет”, – отметил он во время визита в столицу США Вашингтон. По словам немецкого министра, время гонки между разными странами по вопросу предоставления самого низкого налога прошло.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение сделает глобальную экономику “более справедливой для рабочих и семей среднего класса в США и во всем мире”. По мнению министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, речь идет о самом важном международном налоговом соглашении за последние сто лет.

В начале июня страны G7 достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики в размере не менее 15 процентов. Теперь они хотят добиться его введения по всему миру, чтобы положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами. Министры финансов стран “большой двадцатки” обсудят этот вопрос на встрече в Венеции на следующей неделе.

В некоторых странах существует сопротивление введению подобного налога. В частности, соглашение ОЭСР не подписали Ирландия и Венгрия. В Ирландии минимальная налоговая ставка составляет 12,5 процента, что привлекает в страну европейские филиалы американских технологических компаний, таких как Facebook, Google и Apple. Еще ниже номинальные ставки в Венгрии и Болгарии.

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