Новый штамм коронавируса передается на 60 процентов быстрее.

Коронавирус активно мутирует, что приводит к появлению новых штаммов. Дельта-вариация коронавируса сейчас активно распространяется по всему миру и вызывает беспокойство у ученых. Пациент с таким штаммом может заразить одновременно до восьми человек. Именно по этой причине участились случаи заражения коронавирусом всей семьи.

Версий коронавируса огромное количество, потому что вирус активно мутирует, но особое внимание привлекают те вариации, которые имеют наиболее опасные мутации, могут приводить к активному распространению, более тяжелым симптомам, увеличению смертности или понижать эффективность вакцин.

Откуда взялся вариант «Дельта»?

Это одна из трех наиболее значимых вариаций индийского штамма коронавируса, которая получила номер B.1.617 SARS-CoV-2. Она была зафиксирована в Индии в декабре 2020 года. Другие версии хоть и были более заразными, но их симптомы не отличались от классических для COVID-19. Отчасти именно с «Дельтой» связывают резкий рост заболеваемости и смертности в Индии, которая до этого вполне успешно справлялась с пандемией.

Индийский штамм может вызвать не совсем привычные для ковида симптомы. Практически ушли кашель, одышка и потеря обоняния.

Новые признаки данного штамма: боль в горле, головная боль, насморк, сыпь, сухость во рту, тошнота, диарея, покраснение глаз.

При этом у человека может не быть повышенной температуры или она может появляться позже остальных симптомов. Поэтому люди, инфицированные индийским штаммом, часто не понимают, что у них ковид, и заражают других.

Для большинства молодых людей вирус напоминает обычную простуду, которая часто начинается с боли в горле и/или насморка. Из-за этого люди не склонны соблюдать меры профилактики, что приводит к более активному распространению.

Насколько заразен штамм «Дельта»?

Данный вирус является более трансмиссивным. Если человек с классическим «уханьским» вариантом в среднем заражал двух человек, то «Дельта» способна передаваться в среднем 5–8 новым заболевшим.

В Британии данная версия вируса уже фиксируется у 90% всех больных и активно распространяется. В России данный вирус сейчас фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, но это в первую очередь связано с тем, что там исследования проводят наиболее активно. В других городах в целом недостаточно данных о штаммах вируса, которые переносятся больными.

Некоторые специалисты связывают рост заражений по миру именно с появлением штамма «Дельта».

Проблема в том, что теперь дельта-штамм поражает молодых: к примеру, в Великобритании передача дельта-штамма достигла пика именно в возрастной группе от 12 до 20 лет. Его симптомы легко спутать с обычной простудой, однако течение болезни более тяжелое по сравнению с «уханьским» вариантом. Согласно результатам исследования Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению Шотландии, дельта-вариант несет повышенный в 1,85 раза риск госпитализации, если сравнивать с британским штаммом SARS-CoV-2. Передается он на 40–60 процентов быстрее, сообщает Naked Science.

Помогает ли от «Дельты» вакцинация?

Данных по эффективности российских вакцин против нового штамма пока нет. Но опыт Великобритании показывает, что эффективность иностранных вакцин значительно снижена: «Файзер» – 79% после двух доз, «АстраЗенека» – 60% после двух доз. После одной дозы («Файзера» или «АстраЗенеки») – 30–33%.

А если я уже болел COVID-19?

По данным ВОЗ, высока вероятность повторного заражения новым штаммом. Но данных пока недостаточно.

Как обезопасить себя?

– При посещении общественных мест (магазинов, транспорта и др.) обязательно используйте медицинские одноразовые или гигиенические многоразовые маски и соблюдайте социальную дистанцию 1,5–2 метра.

– Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.

– Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

– Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и контактов с людьми.

– Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

– Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

– Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

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