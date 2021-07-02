В последнее время в некоторых телеграм-каналах массово распространяются видеоролики, в которых работники разных предприятий страны заявляют: «Я выхожу из профсоюза РЭП, так как не поддерживаю их позицию, они занимаются политикой».

«Народная Воля» попросила прокомментировать ситуацию экс-главу профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

– Мы видим, что эта информация появляется в некоторых провластных телеграм-каналах, – говорит Геннадий Федорович. – На мой взгляд, это попытка взорвать профсоюз изнутри. Изначально мы были рады, что в сентябре-октябре минувшего года ряд работников МТЗ, МАЗа, Моторного завода (их немного, в общей сложности до 220 человек) вступили в профсоюз РЭП. Хотя, по логике, они должны были вступать в Свободный профсоюз металлистов – у них на МАЗе, на Моторном заводе были свои ячейки, а у нас не было. Хорошие парни в целом. Среди них был и сварщик Тракторного завода Михаил Громов, который в ноябре прошлого года баллотировался в председатели профсоюза, хотя только два месяца у нас пробыл. Без опыта, без ничего. Эта активность нас немного насторожила, но он набрал свои 12 голосов, ему дали карт-бланш, избрали заместителем председателя, но он не оправдал нашего доверия. И совет профсоюза своим решением освободил его от занимаемой должности.

Мы каждый год проводим сверку членов профсоюза, и этот год тоже не стал исключением: смотрим, какая численность, кто платит взносы, а кто нет. Среди молодых организаций МТЗ и МАЗ прошли сверку, а остальные – нет, и даже не пытаются. Мы сказали: вы поставлены на учет в совет, это значит, имеете право голоса в руководящем органе профсоюза, но при этом вы игнорируете решения руководящего органа, а так не может быть в профсоюзе. Поэтому мы временно приостанавливаем ваше членство в совете. Пройдете сверку – всё встанет на свои места. Они такого подхода не ожидали, собрались и ушли.

Власть работает очень подготовленно и хочет показать, что старики идут против молодежи. Однако ничего подобного у нас не происходит. Мы готовы делиться опытом и передавать профсоюзную власть молодым, но рейдерский захват профсоюзов – для нас это неприемлемо.

В мае мы приняли в наш профсоюз еще 30 человек.

– Хотите сказать, что больших потерь нет?

– Если и будут, то они восполняемые. Мы и без молодых организаций каждый год исключали из профсоюза по 300 человек за неуплату взносов. И не боялись этого. На учете из вновь созданных организаций 50 процентов не платили членские взносы. Так зачем нам численность держать, когда люди финансово не помогают профсоюзу?

Во втором квартале этого года у нас созданы две первичные организации – в Новополоцком и Молодечненском районах, еще одна производственная профгруппа создана за этот период. Но кому-то всё равно хочется укусить РЭП и сказать, что профсоюз разваливается. Надо всем подумать: кому это выгодно? Так вот РЭП будет работать, несмотря ни на что. До тех пор, пока будет нужен людям труда

– А кто сегодня возглавляет РЭП?

– Исполняет обязанности председателя Василий Тихонович Береснев, он сам из Орши. Он будет возглавлять РЭП до съезда, который пройдет в октябре-ноябре этого года. Василий Завадский, как вы знаете, написал заявление о сложении с себя полномочий.

– Геннадий Федорович, а сегодня нет явного противостояния среди профсоюзных лидеров? Все ли находят друг с другом общий язык или всё же есть какое-то недопонимание?

– Любые недопонимания должны убираться сверху. А если кого-то устраивают эти недопонимания, то они будут. Мы выступили по «Яре» против, и время показало, что мы оказались правы. Руководству ассоциации профсоюзов вначале нужно было поинтересоваться, как дела у тех, кто ушел в стачку, как и на что они живут, спросить их мнение по поводу того, что происходит.

– Сегодня независимые профсоюзы еще имеют какое-то влияние на предприятиях или нет?

– Наибольшее влияние имеет Белорусский независимый профсоюз, у него есть структуры на «Нафтане», на «Азоте», в Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе, в Солигорске. Они вместе подписывают коллективные договора. В Мозыре, может, чуть меньше численность, чем в официальных профсоюзах. Там, кстати, некоторые люди вообще вышли из официального профсоюза и никуда не вступают. В Солигорске независимые профсоюзы в связи с этими стачками поприжимали, и на «Нафтане» тоже.

В очередной раз хотят зачистить всё, что только можно, а РЭП у кого-то бельмом в глазу стоит. Нам не могут простить нашу активность. Кому-то очень не нравится, что профсоюз РЭП выстоял. А мы обязательно будем стоять!

– Геннадий Федорович, еще хотела спросить: как вы себя чувствуете? Многие заметили, что от вас почти половина осталась, сильно похудели. Со здоровьем всё в порядке?

– Онкологии нет – я проверялся. После всех судов и «химий» у меня внезапно появился сахарный диабет второго типа. Из-за него не могу набрать вес и сахар привести в норму, а на инсулин переходить не хочется. В норме сахар должен быть 5, максимум 6, а у меня может быть и 8, и 12… С осени скинул больше 15 килограммов.

– Что врачи говорят?

– Рекомендуют сахар регулярно измерять, таблетки выписали – я пью. И еще говорят, что нужно срочно куда-то уехать, отдохнуть, восстановиться. У меня среди родственников никто не страдал сахарным диабетом, и доктора говорят, что это из-за стрессов…

Но всё равно: наша песня еще не спета!

Недоброжелателей хочу успокоить: не дождетесь!

Публикация – из № 49 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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