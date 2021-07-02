Тема нашей южной соседки Украины, можно сказать, постоянно на страницах «Народной Воли». Не раз она привлекала внимание известного аналитика и экс-депутата Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Василия Шлындикова. 21 мая с.г. он напечатал статью «Украина: реванш «русского мира» провалился», в которой выразил свое мнение насчет того, что опыт работы Владимира Зеленского в роли президента страны заслуживает во многом отрицательной оценки. А вот как смотрит на всё то, что происходит в Украине, наш собственный корреспондент Александр Цынкевич.

Минул второй год, как граждане Украины выбрали президентом своей страны Владимира Зеленского.

По итогам первого года его работы можно было уверенно констатировать, что главные пропагандистские тезисы избирательного штаба проигравшего выборы Петра Порошенко полностью не оправдались.

Во-первых, в отличие от умудренных политическим опытом Александра Турчинова и Петра Порошенко Владимир Зеленский не сдал российским оккупантам ни пяди земли украинской.

Во-вторых, предположение, что страной будет управлять олигарх Коломойский, не подтвердилось, наоборот: уровень влияния Игоря Валерьевича на политические процессы в Украине стремительно катится к нулевой отметке. Коломойский так и не смог вернуть себе национализированный государством самый крупный банк Украины, и его возможности в перераспределении государственных финансовых потоков в свою сторону продолжают снижаться. Сидит сейчас Игорь Валерьевич, как мышь под веником, боясь нарваться на санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишиться украинского гражданства и быть высланным за пределы Украины. А там Коломойского могут встретить с распростертыми объятиями американцы, которые уже давно точат на него зуб, обложив его санкциями, за которыми может последовать уголовное преследование.

В-третьих, Украина при президенте Зеленском не рухнула. Курс гривны до предсказанной сотни за доллар не рухнул, а остался почти на прежнем уровне, чего не скажешь, например, о невоюющей Беларуси, где рубль за эти два года просел почти в 7 раз больше, чем национальная денежная единица Украины. При этом минимальная зарплата в нашей южной соседке за этот период выросла почти в три раза – с 2189 до 6000 гривен.

И если первый год своего президентства Владимир Зеленский концентрировал усилия на том, чтобы не дать стране скатиться в пропасть, постоянно отбиваясь от создаваемых оппонентами кризисов, порождающих хаос и рвущих на части страну, то на втором году ситуация кардинально изменилась. Теперь повестку дня формирует сам Зеленский. Государство вышло из глухой обороны и перешло в контратаку.

Еще каких-то 9 месяцев назад отодвинутая от власти когорта старых коррумпированных политиков, потирая руки, готовила новую череду управляемых кризисов, которые, по их мнению, должны были привести этой весной к апогею, как минимум к отставке правительства и новым парламентским выборам, а в идеале еще и к досрочным президентским. Но этим планом свершится уже не суждено.

Команда президента Украины купировала поползновение «судейской мафии», решившей отменить антикоррупционные законы и вернуть страну в дореформенное время. Инициатор контрреволюционных действий, назначенный беглым президентом Виктором Януковичем, глава Конституционного суда сначала был на законных основаниях отстранен от исполнения обязанностей, а потом Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца и лишил его выдвиженцев судебной мантии.

Следующим в очереди оказался давний политический партнер Порошенко – Виктор Медведчук. При Петре Алексеевиче путинский кум получил возможность «сесть на трубу». Полились рекой баснословные прибыли и профиты, полученные от торговли нефтепродуктами и газом. Появился практически неограниченный денежный ресурс, который позволил Медведчуку еще при Петре Порошенко скупить телевизионные каналы и создать свою мощную медиаимперию. Российская Федерация, лишенная возможности напрямую вещать в Украине, фактически получила пропагандистский рупор внутри страны. Санкции, введенные СНБО, нанесли по оккупантам и коллаборантам сокрушительный удар. То, что так усердно помогал создавать Петр Алексеевич, в один прекрасный день разрушил Владимир Александрович.

По украинским законам, СНБО наделен определенными полномочиями. И президент Украины воспользовался этой возможностью, чтобы ограничить подрывную деятельность, направленную на дестабилизацию страны. «Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца» – констатировал Зеленский.

Вслед за командой Медведчука последовали не менее болезненные удары СНБО по таможенной мафии, по коронованным ворам и уголовным авторитетам, по коллаборационистам, находящимся на пока неподконтрольной Украине территории.

Все эти действия позволили Украине начать выходить из-под контроля России. Безусловно, такое развитие событий категорически неприемлемо для хозяина Кремля. И он в обычной для себя гопнической манере решил взять соседнее государство «на испуг», стянув к ее границам 120-тысячную армию. Но Украина при содействии цивилизованных стран смогла приостановить стремительно нарастающую военную эскалацию на границе с РФ. Запугать не получилась, Украина мобилизовалась и показала, что в случае возобновления агрессивных военных действий готова защищаться и наносить урон врагу.

20 мая прошла пресс-конференция главы украинского государства, посвященная второй годовщине вступления в должность президента. В ней приняли участие около ста представителей украинских и зарубежных СМИ. Прямая трансляция показала, что никакой «теплой ванны» для Зеленского никто не создавал. Не было никаких заранее согласованных вопросов по бумажке. Поднимались достаточно горячие темы, задавались жесткие вопросы, но Зеленский не выглядел сконфуженным, давал искренние ответы, а порой выдавал не менее жесткие реплики по отношению к подконтрольным олигархам СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов о расследовании убийства Павла Шеремета, Зеленский заметил: «При мне ни один журналист так не ушел из жизни». Он подчеркнул, что ему не известно, кто является убийцей журналиста, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению, но констатировал, что «вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть».

Во время пресс-конференции глава украинского государства анонсировал законопроект об олигархах: «Главное содержание и философия: мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием «олигарх». Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. И они все понимают: цена их активов – что в Украине, что за границей – будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия, как олигарх».

Проблем в Украине еще предостаточно, но можно отметить, что хаоса стало значительно меньше. Несмотря на то, что количество пессимистов стало больше и уровень одобрения действий президента снизился по сравнению с прошлым годом, проводившая исследование в течение 16–18 мая 2021 года социологическая группа «Рейтинг» констатирует уровень электоральной поддержки Зеленского практически идентичный результатам выборов двухгодичной давности.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то в первом туре 30,2% избирателей проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы Петра Порошенко, 11,9% – Юрия Бойко, 11,1% – Юлию Тимошенко, 7,6% – Игоря Смешко, 5,1% – Евгения Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента.

Напомню читателям «Народной Воли», что, согласно результатам первого тура выборов в 2019 году, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей. Это сопоставимо с данными последнего социологического опроса: действующий президент во втором туре получил бы на 5,23% меньше голосов по сравнению с итогом двухгодичной давности (73,23% против 68%).

Кредит доверия избирателей у Владимира Зеленского еще не исчерпан. Войдет ли он в историю как президент-реформатор, покажет время, которое, увы, бежит неумолимо быстро.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация – из № 49 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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