В июне был помилован и освобожден один из лучших белорусских врачей Александр Белецкий. Он был осужден за коррупцию. Сейчас, как сообщает TUT.BY, доктор вернулся в медицину. Теперь он ведет прием в обычной поликлинике Минского района, которая находится в Боровлянах. Записаться на платный прием к именитому врачу может любой желающий.

В феврале 2019 года академика признали виновным и приговорили к 7,5 года лишения свободы. Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на поездку на конгресс в Барселону, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Белецкий говорил, что раскаивается в содеянном. Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин. Эти суммы не были признаны преступными и их вернули.

Наказание известный врач отбывал в колонии «Витьба», куда часто отправляют осужденных за коррупцию чиновников, судей, силовиков и бизнесменов.

Вместе с Белецким в июне был помилован и освобожден бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, он проходил по громкому «делу врачей» о коррупции.

Александр Белецкий — известный в своей отрасли врач. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук.

Пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью Академии наук. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4 тысячи высокотехнологичных сложных операций. Помимо этого, у него 92 патента в лечении детей с патологиями тазобедренных суставов, в 2010-м году он получил звание «Заслуженный деятель науки», читал лекции во многих странах мира, выступал на американской ассоциации оперирующих хирургов. Именно он разработал новые технологии хирургического лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков. За это его наградили Госпремией в области науки и техники. Руководил работой по созданию белорусских имплантов и металлоконструкций в травматологии и ортопедии.

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