Об этом написал в Facebook руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.

“На данный момент она задержана… Точных данных нет, как и деталей о причинах репрессий”, – написал Павел Усов.

Ранее Усов сообщил, что у Валерии Костюговой проходит обыск.

“Режим взялся за аналитику и аналитиков. После уничтожения пространства выражения слова, началось уничтожение пространства производства мысли в Беларуси”, – написал он.

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