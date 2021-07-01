С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель – облегчить поездки в условиях пандемии, прежде всего в сезон летних отпусков. Как именно они будут работать и как ими смогут воспользоваться белорусы, объясняет DW.

Три вида COVID-сертификатов ЕС

Европейские сертификаты будут трех видов – подтверждающие вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление после перенесенной болезни. Свидетельства бесплатные.

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя не менее 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела пока что не являются основанием для выдачи сертификатов.

Действуют сертификаты в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью шенгенской зоны. Большинство из них еще раньше начали выдавать цифровые свидетельства. По данным Еврокомиссии, семь стран еще не присоединились к единой системе проверки сертификатов, но технически уже готовы к этому. Им отвели переходной период до 12 августа, чтобы окончательно внедрить новые свидетельства.

Цифровой ковид-сертификат ЕС: как работает и где получить

Сертификат можно получить как в цифровой, так и бумажной форме. В первом случае для его использования надо загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгена создает для этого свою программу. Предусмотрено, что люди будут получать свидетельства, например, в центрах вакцинации или врачебных кабинетах. В Германии сертификаты сейчас также начали выдавать аптеки.

Как гражданам Беларуси получить ковид-сертификат?

Получить ковид-сертификаты могут не только проживающие в ЕС. Граждане третьих стран, например Беларуси, тоже имеют на это право. Но им для этого вначале потребуется легально въехать в ЕС. На границе при этом они предоставляют подтверждение вакцинации или теста, полученное дома. Какие подтверждения признавать, решает каждое государство ЕС или Шенгена. И уже на территории Евросоюза можно попросить о европейском сертификате. Выдавать его или нет – тоже решают власти каждой страны.

Есть и другой вариант. Регламенты ЕС предусматривают признание цифровых сертификатов, выданных третьими странами. Для этого система их выдачи должна быть совместимой с европейской. Проверяет такую совместимость Еврокомиссия.

Для чего нужен ковид-сертификат Евросоюза?

В ЕС подчеркивают, что сертификат не является условием для поездок по Европе, но облегчает их. Другими словами, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он может путешествовать без всяких ограничений. Все зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе. Если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же правила должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.

Кого сейчас пускают в ЕС из третьих стран? На протяжении всей пандемии это были имеющие вид на жительство в любой из стран объединения или те, кто едет по уважительной причине, например, водители грузовиков или пилоты самолетов. В мае Совет ЕС принял рекомендацию пускать полностью вакцинированных иностранцев, независимо от цели поездки. Были смягчены и критерии для определения безопасных стран, из которых должны пускать всех.

Для каких вакцин в ЕС выдают COVID-сертификаты?

Ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Другой вопрос – признание. Обязательно признают все зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Сейчас таких четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Официальный представитель Еврокомиссии уточнил, что в ЕС признают эти четыре вакцины, даже если они произведены на заводах, не сертифицированных европейским регулятором.

В Евросоюзе могут признавать также вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. В этом списке стоит индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

А вот российская вакцина “Спутник V” пока не имеет допуска ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA. Впрочем, и на эту вакцину можно получить сертификат – в странах, где используется препарат из РФ. Но признавать ли такое свидетельство, решает каждое государство ЕС самостоятельно.

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