Гродненская область и Гомельщина уже ввели сбор с тех, кто выезжает за границу на машине. С 1 июля введена уплата сбора за пересечение белорусской границы в Брестской области. Цена вопроса — одна базовая (29 рублей).

Что нужно знать о сборе — в материале Onliner.by.

Плательщиками станут все водители, пересекающие границу на автомобиле (с максимальной массой до 5 тонн) через пункты пропуска. Утверждается, сбор вводится только до 1 января 2023 года.

По словам водителей-международников, порядок прохождения границы почти не изменился после нововведения. Лишь появился еще один пункт в обязательном списке — перед поездкой нужно оплатить 29 рублей сбора через ЕРИП. Это пусть и не совсем приятно, но быстро, констатируют водители.

Местный сбор распространяется на водителей (независимо от числа пассажиров), пересекающих границу в пунктах пропуска указанных областей.

Есть исключения. От платежа освобождаются ТС, в которых едут:

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;

граждане РБ, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам в Украине;

следующие на места захоронения родственников;

выезжающие после похорон родственников;

выезжающие за медпомощью;

выезжающие после лечения в санаториях и (или) получения медуслуг в РБ;

едущие в командировку и возвращающиеся из нее;

члены официальных делегаций, представители иностранных организаций,

прибывшие в РБ по приглашению местных властей;

пересекающие границу в пунктах упрощенного пропуска;

следующие транзитом через территорию РБ в соответствии с Соглашением между Беларусью и Украиной об упрощенном порядке проезда участка автодороги Славутич — Чернобыльская АЭС.

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