Сколько Беларусь должна внешним и внутренним кредиторам

Госдолг Беларуси на 1 июня 2021 снизился до 57,4 млрд рублей. При этом внешний госдолг остался без изменений – 18,1 млрд долларов, а внутренний – уменьшился до 11,5 млрд рублей, сообщает Министерство финансов Беларуси.

С января 2021 года внешний госдолг уменьшился на 500 млн долларов, а внутренний госдолг, напротив, прибавил 1,7 млрд рублей. Как менялся госдолг Беларуси с начала года – в инфографике Myfin.by.

После введения нескольких пакетов санкций со стороны Евросоюза и США, внешний госдолг остается без изменений уже третий месяц подряд. Одновременно с этим снижается и сумма внутреннего госдолга – после удачного размещения гособлигаций в валюте в предыдущие месяцы, новых заимствований не поступало.

Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано 123,2 млн долларов от РФ. При этом погашено за это же время российских долгов почти в три раза больше – на 310,2 млн долларов, а еще 214,4 млн долларов выплачено банкам Китая.

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на 1,3 млрд долларов. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по 1930 долларов внешнего госдолга.

Внутренний госдолг прибавил 2,1 млрд рублей по сравнению с 1 мая 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по 2410 долларов на каждого белоруса.

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более 2,6 млрд долларов. За январь-май выплачено менее трети – 700,5 млн долларов.

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